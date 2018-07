Japonci po porazu skrbno pospravili slačilnico in pustili sporočilo: "Hvala"

Slovo japonske nogometne reprezentance

4. julij 2018 ob 19:49

Rostov na Donu - MMC RTV SLO

Kljub bolečemu porazu proti Belgiji so japonski nogometaši in njihovi navijači ostali zvesti svojim načelom in še enkrat dokazali, da so lahko v marsičem zgled vsem ostalim.

Po sanjskem začetku drugega polčasa, ko so si Japonci v osmini finala priigrali prednost dveh golov, je sledil hladen tuš – Belgijci so najprej izenačili, v 94. minuti pa dokončno pokopali Japonce in jih izločili z letošnjega svetovnega prvenstva. Tako navijači kot nogometaši so bili popolnoma sesuti, vseeno pa so pot na turnirju zaključili v svojem slogu.

Po spletu je zakrožila fotografija, ki jo je eden od zaposlenih pri Fifi posnel neposredno po japonskem izpadu s svetovnega prvenstva. Na njej lahko vidimo popolnoma čisto in urejeno nogometno slačilnico, sredi nje pa so japonski nogometaši organizatorjem pustili zahvalno pismo, na ovojnici katerega piše 'hvala' v ruščini.

"Takšno slačilnico so za sabo pustili Japonci po porazu proti Belgiji: popolnoma čisto. V sredini pa so pustili zahvalno pismo," je bilo zapisano ob fotografiji.

Za svoje odpadke so poskrbeli tudi japonski navijači, ki so – tako kot po vsaki tekmi skupinskega dela prvenstva – tribune za sabo pustili v brezhibnem stanju. Razlika je bila zgolj ta, da so Japonci vreče s smetmi tokrat polnili v veliko slabšem vzdušju.

M. Z.