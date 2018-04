Japonska, dežela stoletnikov, se ponaša z najstarejšim Zemljanom in Zemljanko

Na Barbadosu vsakega stoletnika počastijo z znamko

22. april 2018 ob 10:09

Tokio - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na Japonskem je umrla najstarejša Zemljanka, 117-letna Nabi Tadžima. V tej državi je sicer lani živelo kar 67.824 stoletnikov - še leta 1963 pa je ta častitljivi jubilej dočakalo le 153 Japoncev.

Tadžima je umrla naravne smrti v bolnišnici na otoku Kikai. Rodila se je 4. avgusta leta 1900, imela pa naj bi več kot 160 potomcev.

Najstarejša Zemljanka je postala septembra leta 2015, ko je ta naslov nasledila od Jamajčanke Violet Brown, ki je prav tako umrla pri 117 letih. Guinnessova knjiga rekordov je sicer starost Tajime uradno še preverjala.

Nova najstarejša Zemljanka naj bi bila prav tako Japonka - Čijo Mijako, ki bo 117. rojstni dan praznovala čez deset dni.

Na Japonskem živi tudi najstarejši moški na svetu, 112-letni Masazo Nonaka, ki se je rodil 25. junija 1905, le nekaj mesecev preden je fizik Albert Einstein objavil delo o teoriji relativnosti. Najstarejši moški na svetu je postal po smrti 113-letnega Španca Francisca Nuneza Olivera januarja letos.

Zanimivo navado glede praznovanja stotega rojstnega dne imajo sicer na Barbadosu, kjer v čast vsakega domačina, ki dopolni to visoko starost, izdajo poštno znamko z njegovo fotografijo. Do zdaj so izdali 27 tovrstnih znamk.

A. P. J.