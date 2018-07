Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Paul še vedno ostaja najbolj znana hobotnica na svetu. Foto: Reuters Sorodne novice Turčija: Kako je v deželi kebabov videti vrhunska kulinarika? Dodaj v

Japonsko preroško hobotnico po porazu prodali na tržnico

Pravilno napovedala vse izide japonske reprezentance

4. julij 2018 ob 08:01

Tokio - MMC RTV SLO

Japonsko hobotnico, ki je pravilno napovedala vse izide tekem japonske nogometne reprezentance na tem svetovnem prvenstvu, so po porazu Japoncev poslali na tržnico in jo spremenili v sašimi.

Hobotnica po imenu Rabiot, ki sicer spada v vrsto orjaških tihomorskih hobotnic, je pravilno napovedala vse tekme svetovnega prvenstva, na katerih je igrala japonska reprezentanca. V morju jo je ujel ribič Kimio Abe, nato pa so Rabiota preselili v plavalni bazen, kjer je napovedoval izide tekem.

Dali so ga v bazen, kamor so predtem postavili dva zaboja s hrano in ju označili z zastavama obeh držav. Rabiot je izid tekme napovedal tako, da je izbral določeni zaboj in se premaknil na tisti konec bazena - na voljo je imel tako končni izid zmage in poraza kot tudi remija. Tako je pravilno napovedal zmago nad Kolumbijo, remi s Senegalom in poraza proti Poljski ter Belgiji.

Njegov lastnik se je potem odločil, da bo zaslužil več, če hobotnico proda kot hrano. "Preživetje je pomembnejše od spletne slave," je dejal. "Njegov duh pa bo živel naprej," poročajo tuji mediji.

Hobotnica je tako pravilno napovedala tudi zadnji japonski poraz, zaradi katerega so se s prvenstva poslovili, a končnega izida tekme ni dočakala. Je pa njen lastnik že dejal, da bo za napovedovanje izidov prihajajočih tekem uporabil drugo hobotnico. "Upam, da bo tudi njegov naslednik tako uspešen napovedovalec."

To sicer ni bila prva slavna hobotnica - podobno je pred leti počel Paul, ki je napovedoval izide za svetovno prvenstvo leta 2010 in evropsko prvenstvo leta 2008. Njegova uspešnost je bila približno 85-odstotna, po dveh letih in pol pa je dočakal naravno smrt.

