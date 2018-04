Jared Leto na 4,500 kilometrsko pot kar z nabito polnim avtobusom

Javnosti je želel približati svoj peti studijski album

11. april 2018 ob 09:05

New York - MMC RTV SLO

Zvezdnik Jared Leto, ki že leta vzporedno (ali pa vsaj izmenično) uspešno razvija igralsko in pevsko kariero, se je v preteklih dneh odpravil na nenavadno turnejo. Presenetil je namreč z izbiro prevoznega sredstva.

Pevec in igralec se je na 4,500 kilometrov dolgo pot od New Yorka do Los Angelesa, s katero je želel ljudem približati svoj peti studijski album "Amerika", odpravil kar v nabito polnem potniškem avtobusu.

46-letnik je sopotnikom pot krajšal s prepevanjem, sam pa je trenutke izkoristil za to, da se je zbližal z vsakdanjimi Američani. "Pot me je prizemljila. Spomnila me je na to, da smo vsi povezani in da se na življenjski poti prav vsi srečamo z različnimi izzivi," je za ameriške medije povedal Leto ter pojasnil, da je v življenju za takšna druženja večinoma prikrajšan.

Dodal je, da je na potovanju spoznal, da so kljub trenutni politični razcepljenosti ameriške družbe, državljani podobnih idej in mišljenj. "Najbolj mi je oči odprlo prav to, da je tudi v času hude politične nestabilnosti družba še zelo povezana in da imamo veliko skupnega," je še povedal Leto in dodal, da je na poti doživel veliko prijaznosti in dobrodušnosti, ki sta ga navdihnili.

Življenje preprostega Američana

Igralec, ki si je oskarja prislužil z igro v filmu "Klub zdravja Dallas", kjer je zaigral z virusom HIV okuženo transseksualno žensko, trenutno režira dokumentarni film "A Day in the Life of America", v katerem se posveča življenjenjem preprostih Američanov. Tudi pri tem delu mu bodo praktične izkušnje z navadnimi smrtniki, ki jih je pridobil na poti, prišle še kako prav.

Na podoben izlet se je Leto odpravil že pred začetkom svoje kariere. Igralec, ki je svoj veliki preboj v Hollywoodu doživel v 90. letih, ko je zaigral v mladostniški drami "My So-Called Life", je za ameriške medije pojasnil, da je na svojo prvo pot po zveznih državah odpravil, ko je prenehal študirati in se odločil, da bo postal režiser. Na pot je takrat vzel le nahrbtnik in 100 dolarjev. Kljub skromnim gmotnim sredstvom mu je "prvo potovanje" popolnoma spremenilo življenje.

K. Ši.