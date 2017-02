Jarvisova zadnjica, Kanye proti Taylor in druge polomije na nagradah

Sveži oskarjevski spodrsljaj ima precej predhodnikov

28. februar 2017 ob 14:24,

zadnji poseg: 28. februar 2017 ob 14:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"In oskarja za najboljši film dobi ... Dežela La La," je po sumljivo dolgem premoru Warrena Beattyja in zbeganem pogledovanju sem ter tja izustila Faye Dunaway.

Ko so se na odru zbrali producenti omenjenega muzikala, z njimi še režiser Damien Chazelle in zvezdniški tandem Emma Stone in Ryan Gosling, in se začeli zahvaljevati za nagrado, se je izkazalo, da se je zgodila napaka in da je pravi zmagovalec Mesečina. Beatty je namreč v roke dobil napačno ovojnico, duplikat tiste, v kateri je pisalo, da je dobitnica oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo Emma Stone iz Dežele La La, zato je sklepal, da oskarja za najboljši film dobi ta film. Je pa (za vsak primer?) samo razglasitev prepustil Faye Dunaway ali – kot se je naslednji dan pošalil voditelj večera Jimmy Kimmel – "Clyde je namočil Bonnie". (Pri tem se je nanašal na filmsko klasiko Bonnie in Clyde, v kateri sta davno nazaj skupaj nastopila legendarna igralca.)

Letošnjo podelitev oskarjev je zaznamoval ta dramatični konec s hudo napako, za katero je odgovornost že prevzela Akademija in se tudi opravičila, nikakor pa ne gre za osamljen polom ob podelitvi različnih nagrad.

Preberite še:

Kako je razglasitev napačnega zmagovalca povzročila oskarjevski fiasko

Leta 2014 je, prav tako na Oskarjih, igralec John Travolta ob podelitvi zlatega kipca za najboljšo izvirno skladbo (Let It Go iz filma Ledeno kraljestvo) napačno napovedal ime pevke Idine Menzel, preimenoval jo je v Adele Dazeem. Naslednje leto sta Travolta in Menzelova v tej kategoriji nagrado podelila skupaj, Idina pa mu je za spodrsljaj vrnila tako, da ga je napovedala kot "svojega dragega prijatelja Gloma Glazinga".

Leta 2009 je francoska radijska postaja NRJ ob razglasitvi svoje nagrade za mednarodno pesem sprva priznanje podelila ameriški pevki Katy Perry, nato so tik pred koncem prireditve objavili, da je nagrajena Rihanna. Naslednje leto se zmoti prav tako niso izognili. Takrat so skupino Black Eyed Peas razglasili za najboljšo mednarodno glasbeno skupino leta, nato čez nekaj minut nemško zasedbo Tokio Hotel.

Čeprav ne gre za napako organizatorjev, se je v zgodovino zapisal tudi incident s podelitve MTV-jevih videonagrad leta 2009, ko so za dobitnico za najboljši video ženske izvajalke razglasili Taylor Swift. Kanye West se s tem ni strinjal, zato je vidno šokirani Taylor izmaknil mikrofon in vsem v občinstvu in pred malimi zasloni povedal, da bi morala zmagati Beyonce.

Čustven zahvalni govor za ... torto

Michael Jackson je na MTV-jevih nagradah sedem let prej sprejel nagrado, ki sploh ne obstaja. Podelitev se je odvijala ravno na rojstni dan zdaj pokojnega kralja popa. Ko so ga poklicali na oder, da bi mu dali torto za rojstni dan, je Britney Spears občinstvu povedala, da je Jacko zanjo "izvajalec tisočletja". Michael se je zato spustil v pravi zahvalni govor: "Ko sem bil deček v Indiani, ne bi verjel, če bi mi kdo rekel, da bom nekoč dobil nagrado za izvajalca tisočletja." Zahvalil se je še Bogu, svoji materi, Diani Ross, čarovniku Davidu Blainu in še komu, ki s torto najbrž niso imeli prav nič.

Jackson pa je imel neprijetno izkušnjo na Britih leta 1996, ko je med njegovo po mnenju mnogih pretirano dramatično izvedbo Earth Song - v omenjenem nastopu je sebe prikazal kot nekakšnega odrešitelja - na oder skočil pevec Pulpov Jarvis Cocker in mu pokazal zadnjo plat.

Septembra 2010 so napačno razglasili zmagovalko avstralskega šova Next Top Model. Najprej so sporočili, da je to Kelsey Martinovich, nato pa, da je dejansko zmagala Amanda Ware. Martinovichevi so zaradi zmote nato podelili denarno nagrado in potovanje v New York.

In še ena iz sveta lepotnih tekmovanj: leta 2015 so na tekmovanju za mis universe najprej razglasili, da je zmagala mis Kolumbije, nato pa so se opravičili in kot zmagovalko razglasili mis Filipinov. Dogodek si je v neposrednem prenosu iz Los Angelesa v živo ogledalo več milijonov gledalcev z vsega sveta.

A. K.