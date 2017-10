Javno izkazovanje nežnosti princa Harryja in Meghan Markle

Ob koncu iger Invictus v Torontu

2. oktober 2017 ob 08:34

Toronto - MMC RTV SLO

Britanski princ Harry in njegova izbranka, ameriška igralka Meghan Markle, sta imela ob koncu iger Invictus (iger nepremagljivih) v Torontu, oči samo drug za drugega.

Zaljubljenca se sicer po kraljevskem protokolu ne smeta skupaj pojaviti v javnosti, dokler nista (vsaj) zaročena, a to ni oviralo Harryja, da se ne bi po začetnem protokolu pridružil Marklovi v njeni loži, kjer so ji med pevskimi nastopi Brucea Springsteena, Bryana Adamsa in Kelly Clarkson ob sklepni slovesnosti družbo delali mama Doria Ragland, prijatelj Markus Anderson in prijateljica, stilistka Jessica Mulroney.

Harry, ki je pobudnik in pokrovitelj iger Invictus, mednarodnega športnega tekmovanja, na katerem teden dni v različnih disciplinah tekmujejo invalidni vojni veterani, je ob začetku slovesnosti nagovoril zbrane in čestital športnikom za uspehe.

Harry s slavnostnim govorom

"Ne odidite s teh iger zgolj z lepimi spomini, ampak si postavite cilje nepremagljivih tudi sami. Naj vas zgledi služenja in vztrajnosti, ki ste jim bili priča, navdihnejo k dejanjem za izboljšanje nečesa - majhnega ali velikega - v vašem življenju, vaši družini ali skupnosti. Ustvarimo učinek domin duha Invictus po vseh naših državah, to bo prava dediščina tega izjemnega tedna," je dejal. "Ob vrnitvi domov bi rad, da si zastavite nov cilj Invictusa. Ni pomembno, kako velik korak naredite - samo naredite ga."

Pozneje se je 33-letni princ pridružil 36-letni Marklovi in njeni družbi v loži, pri tem pa ni skrival naklonjenosti do svojega dekleta. Mladi par se ni mogel odtrgati drug od drugega, Harry jo je ves večer objemal, na neki točki pa tudi poljubil, kar ni ušlo kameram. Kot je bilo videti, se Harry odlično razume tudi z Meghanino 60-letno mamo, ki je posebej za to priložnost priletela iz Los Angelesa, kjer dela kot učiteljica joge.

Raglandova je Meghaninega očeta, producenta Trevorja Engelsona, spoznala pri 20 letih, par pa se je pozneje ločil. Marklova je sicer večkrat spregovorila o tem, kako je bilo odraščati kot otrok mešanega rodu (mama je temnopolta), kar je fasciniralo zlasti britanske medije, nevajene, da bi se v kraljevo družino priženila ne samo običajna smrtnica, ampak še mulatka in ločenka.

Finale košarke z Obamo

Za Harryjem je poln teden - vsak dan se je udeležil tekem, v petek pa si je finale košarke ogledal z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo in nekdanjim podpredsednikom Joejem Bidnom. Na predvečer iger se je srečal tudi s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem in s prvo damo ZDA Melanio Trump, za katero je bila pot v Toronto sploh prva njena samostojna uradna pot.



A za medije je bil nedvomno vrhunec v ponedeljek, ko sta se Harry in Meghan sploh prvič pojavila skupaj kot par, ko sta z roko v roki prišla na tekmo tenisa na vozičku in s svojih sedežev tik ob igrišču spodbujala tekmovalce. Za Marklovo je Toronto drugi dom, saj tu snema serijo Suits (Nepremagljivi dvojec), če gre verjeti vse glasnejšemu šušljanju, da je zaroka pred vrati, pa se bo verjetno morala preseliti čez lužo.

K. S.