Jay Z: Beyonce me je skoraj zapustila

Iskreno o zakonskih težavah

11. julij 2017 ob 10:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Jay Z je izdal še en mini dokumentarec v sklopu izdaje nove plošče 4:44, ki govori o njegovem odnosu z Beyonce in o tem, da "ni v celoti zgrajen na resnici".

V 11-minutnem posnetku številni zvezdniki, kot so Chris Rock, Will Smith, Kendrick Lamar, Chris Paul in Jesse Williams, govorijo o svojih odnosih z ženskami, svojo plat zgodbe pa pove tudi Jay Z. Ameriški mediji poročajo, da se je s tem odzval na Beyoncejin album Lemonade, kjer je kar nekaj namigovanj na njegovo nezvestobo.

"To je moje resnično življenje. Znašel sem se nekje, kjer sva zgradila to veliko in čudovito palačo odnosa, ki pa ni bila zgrajena na čisti resnici, zato so se začele pojavljati razpoke. Začele so se dogajati stvari, ki jih je tudi javnost lahko jasno videla," je o zakonu z Beyonce dejal glasbenik.

"Zato sva se znašla na točki, ko sva rekla: 'V redu, podriva vse skupaj in začniva od začetka.' To je bila najtežja stvar, ki sem jo kadar koli moral narediti," je še pojasnil ter dodal, da je bil boj za odnos z Beyonce težji od odraščanja v revščini in tega, da so nanj streljali. "Kaj se dogaja z mojim telesom? Sem jo ravnokar prosil, naj me ne zapusti? To je zame nekaj popolnoma novega," pa se 47-letnik v posnetku spominja počitnic z Beyonce, na katerih jo je moledoval, naj ga ne zapusti.

Prva namigovanja o Jay Z-jevi nezvestobi so se pojavila že leta 2014, ko je v dvigalu z glasbenikom obračunala pevkina sestra Solange Knowles, še močnejša pa so postala z izdajo Beyoncejine zadnje plošče Lemonade, kjer pevka v besedilih večkrat govori ravno o tem.

Glasbenika sta sicer sredi junija dobila dvojčka Rumi Carter in Sir Carter, prvorojenko pa sta poimenovala Blue Ivy, še poroča People.

P. B.