Jay-Z in Beyoncé presenetila in izdala skupni album

Tudi tokrat sta ga izdala nenapovedano

17. junij 2018 ob 09:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po mesecih ugibanj sta raper Jay-Z in pevka Beyoncé - najbolj oblegana zakonca v glasbeni industriji - izdala prek glasbene pretočne storitve Tidal svoj skupni album, ki sta ga naslovila Everything Is Love.

Pevka je ob tem objavila krajši vpogled v njun prvi videospot z albuma za skladbo Ape S**t, ki sta ga po besedah predstavnika za stike z javnostjo za CNN posnela maja v Louvru. Beyoncé je tudi objavila fotografije z albuma - med drugim tudi naslovnico albuma. Par je sicer v preteklosti izdal albuma, na katerih sta se v skladbah ukvarjala z vzponi in padci v njunem zakonu.

Beyoncé je leta 2016 na albumu Lemonade, ki ga je prav tako izdala nenapovedano, obračunala s temami, kot so ljubezen, izdaja, osamosvojitev, pripadnost in družina. Naslednje leto pa je Jay-Z izdal album 4:44, na katerem je priznal, da je prevaral svojo ženo. Raper je pred časom dejal za New York Times, da mu je prav glasba pomagala, da popravi svoj zakon. "Umetnost uporabljava kot terapijo in začela sva skupaj ustvarjati glasbo," je dejal Jay-Z.

Tudi nov album je družinski projekt. Njuna šestletna hčerka Blue Ivy se prav tako pojavi v eni izmed skladb na albumu, in sicer na skladbi Boss, kjer na koncu omeni imeni svojega mlajšega brata in sestrice Rumi in Sir.

Album je le še ena dodatna spodbuda, da motivirata oboževalce za nakup vstopnic za njune skupne koncerte v okviru turneje On The Run II. "Kampanjo" za vabilo na koncerte je začela aprila kar Beyoncé, ki postala prva temnopolta izvajalka, ki je nastopila v najelitnejšem terminu festivala Coachella. S šovom, ki ga je pripravila, in z združitvijo Destiny's Child na odru je zasenčila dogajanje zadnjih treh dni v kalifornijski puščavi.

