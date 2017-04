Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Premoženje 47-letnega Jay-Z-ja (njegovo pravo ime je Shawn Carter) ocenjujejo na zajetnih 700 milijonov dolarjev, skupaj z Beyonce pa krepko presežeta milijardo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jay-Z-jev šampanjec ni za plitke žepe: 800 evrov na steklenico

Prav raper zaslužen za preboj znamke Armand de Brignac

7. april 2017 ob 11:13

New York - MMC RTV SLO

Hiphoperski mogotec Jay-Z je že pred časom svoj imperij razširil tudi v vinarstvo, za steklenico njegovega novega šampanjca bo treba odšteti skoraj 800 evrov.

Slavni raper ima v lasti velik delež znamke Armand de Brignac, zaradi prepoznavnega logotipa znane tudi pod vzdevkom "pikov as". Kot poroča Bloomberg, je njihova najnovejša mešanica Blanc de Noirs na prodaj za 850 dolarjev na steklenico, saj so jih napolnili 2,333, ki jih bodo najverjetneje v nekaj mesecih razgrabili zbiratelji. (800 evrov sicer niti ni tako velikanski poskok v ceni od njihova zadnje mešanice, ki je stala dobrih 700 na steklenico.)

Za preboj šampanjca Armand de Brignac je zaslužen prav Jay-Z, ki mu je dal vidno vlogo v videu Show Me What You Got iz leta 2006 - v omenjenem komadu tudi omeni "zlato steklenico s pikovim asom" -, potem ko se je javno sprl s proizvajalci razvpitega "bogataškega" šampanjca Cristal.

Jay-Z pa ne počiva niti na drugih področjih: pred kratkim je izvedel, da bo postal prvi raper, ki ga bodo sprejeli v Dvorano slavnih avtorjev pesmi, v načrtu ima tudi produkcijo filma o ustreljenem temnopoltem najstniku Trayvonu Martinu in dokumentarno serijo.

Povrh vsega pa naj bi se jima z Beyonce že zelo kmalu rodila dvojčka, ki se bosta pridružila njuni petletni hčeri Blue Ivy. Slavni par je pred dnevi praznoval deveto obletnico poroke, ob tej priložnosti je popdiva, ki naj bi kmalu dobila ključno glasovno vlogo v novi različici Levjega kralja, na omrežju Tidal, katerega solastnik je njen mož, objavila nov video za pesem Die With You, v katerega je vključila tudi intimne družinske posnetke.

A. K.