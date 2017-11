Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Koliko grammyjev bo tokrat prejel Jay-Z? Foto: EPA Na nominacijo je upala tudi slovenska vokalna zasedba Perpetuum Jazzile, a je ostala praznih rok. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Dodaj v

Jay-Z na vrhu grammyjevih nominirancev, Perpetuum Jazzile praznih rok

Poraženec Ed Sheeran

28. november 2017 ob 16:08

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Znani so nominiranci jubilejne, 60. podelitve nagrad grammy. Največ nominacij ima Jay-Z, tik za petami mu je Kendrick Lamar. Na nominacijo je upala tudi slovenska vokalna zasedba Perpetuum Jazzile, a je ostala praznih rok.

Jay-Z, ki je prejel že 21 grammyjev, je nominiran v osmih kategorijah, med drugim za album leta, pesem in posnetek leta. Kendrick Lamar je zbral eno manj nominacijo kot Jay-Z, na tretjem mestu pa je Bruno Mars, ki je zbral šest nominacij. Najbolj nominirana ženska je SZA, ki je prejela pet nominacij.

Poraženec grammyjev je Ed Sheeran. Glasbenik, ki je s svojim tretjim albumom Divide podrl številne rekorde, ne kandidira niti za album leta. Prejel je le dve nominaciji.

Odkar so pred leti ukinili kategorijo polka glasbe, so grammyji brez ameriško-slovenske oziroma kanadsko-slovenske zasedbe, letos pa so na nominacijo upali člani Perpetuum Jazzile, ki pa niso bili uspešni in so ostali brez nominacije. Prijavljeni so bili v kategorijah za skladbo leta, najboljši aranžma a cappella in najboljšo zborovsko izvedbo s svojo različico skladbe Both Sides Now avtorice Joni Mitchell iz leta 1967, za najboljšo izvedbo med popskupinami pa s skladbo Les Fleurs, pri kateri so sodelovali z zasedbo The Swingle Singers. Obe sta z albuma B Side/Both Sides, ki je izšel konec lanskega leta.

Zmagovalce 60. podelitve najprestižnejših glasbenih priznanj bodo razglasili 28. januarja v newyorški dvorani Madison Square Garden. Kipce bodo podelili v 84 kategorijah, nominirance v nekaterih pa si lahko pogledate spodaj.

Album leta:

Awaken, My Love! - Childish Gambino

4:44 - Jay-Z

DAMN. - Kendrick Lamar

Melodrama - Lorde

24K Magic - Bruno Mars

Posnetek leta:

Redbone - Childish Gambino

Despacito - Luis Fonsi & Daddy Zankee ft. Justin Bieber

The Story of O.J. - Jay-Z

HUMBLE - Kendrick Lamar

24K Magic - Bruno Mars



Pesem leta:

Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

4:44 - Jay-Z

Issues - Julia Michaels

1-800-273-8255 - Logic Featuring Alessia Cara & Khalid

That’s What I Like - Bruno Mars

Najboljši novi izvajalec:

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Najboljši popalbum:

Kaleidoscope EP - Coldplay

Lust For Life - Lana Del Rey

Evolve - Imagine Dragons

Rainbow - Kesha

Joanne - Lady Gaga

÷ (Divide) - Ed Sheeran

Najboljši rapalbum

4:44 — JAY-Z

DAMN. — Kendrick Lamar

Culture — Migos

Laila's Wisdom — Rapsody

Flower Boy — Tyler, The Creator

Najboljši rockalbum

Emperor Of Sand - Mastodon

Hardwired...To Self-Destruct - Metallica

The Stories We Tell Ourselves - Nothing More

Villains - Queens Of The Stone Age

A Deeper Understanding - The War On Drugs

Najboljši R&B-album

Freudian - Daniel Caesar

Let Love Rule - Ledisi

24K Magic - Bruno Mars

Gumbo - PJ Morton

Feel The Real - Musiq Soulchild

Najboljši dance/electronic album

Migration - Bonobo

3-D The Catalogue - Kraftwerk

Mura Masa - Mura Masa

A Moment Apart - Odesza

What Now - Sylvan Esso

Najboljši kantrialbum

Cosmic Hallelujah — Kenny Chesney

Heart Break — Lady Antebellum

The Breaker — Little Big Town

Life Changes — Thomas Rhett

From A Room: Volume 1 — Chris Stapleton

Najboljši alternativni glasbeni album

Everything Now - Arcade Fire

Humanz - Gorillaz

American Dream - LCD Soundsystem

Pure Comedy - Father John Misty

Sleep Well Beast - The National

D. S.