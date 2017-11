Jay-Z prvič javno priznal, da je prevaral Beyoncé

Raper spregovoril tudi o svojem sporu z Westom

30. november 2017 ob 21:21

Los Angeles - MMC RTV SLO

Okoli sebe je zgradil zidove, ker je tako premagoval težave iz svoje mladosti, to pa je vodilo, k temu, da se je zaprl vase in k nezvestobi, je razložil Jay-Z v pogovoru za Style Magazine - prilogo New York Timesa.

"Najtežje je videti bolečino, ki si jo ti povzročil, na obrazu drugega. In s tem se moraš soočiti sam," je razložil raper, ki je pristal na vrhu letošnjih grammyjevih nominirancev za svoj zadnji album 4:44. Prav skladbe, ki so pristale na omenjenem albumu, so mu služile kot terapija. Na albumu je posredno priznal svojo krivdo, v intervjuju pa je razkril, da sta bila z Beyoncé tik pred ločitvijo in da mu je bilo zelo neprijetno poslušati njen album.

Pred ločitvijo od 36-letne pevke, s katero je poročen devet let in ima z njo tri otroke, ga je rešila zgolj zakonska terapija: "Moraš preživeti. Zato preklopiš na preživetveni način. In kaj se takrat zgodi? Izklopiš čustva. Tudi ob stiku z ženskami - ne moreš se povezati z njimi. V mojem primeru težave segajo globoko. Od tam izvira vse: nezvestoba."

Z neprijetnimi čustvi sta oba obračunala na svojih albumih. Najprej je to storila Beyoncé in z albumom Lemonade prva v javnosti sprožila ugibanja o trdnosti njunega zakona, ko je prepevala o "Becky z dobrimi lasmi." "Da, za****l bom dobro stvar, če je le možno/Pusti me pri miru, Becky. Moški, ki ne skrbi za svojo družino, ne more biti bogat," pa rapa na skladbi Family Feud Jay-Z.

Glasbenika sta sprva načrtovala, da naredit skupni album. "Veste, večina ljudi odkoraka. In odstotek ločitev med zakonci je skoraj 50 odstotni, ker 'ljudje ne vidijo sebe'," je razlagal Jay-Z. "Najina umetnost je bila najina terapija, zato sva začela ustvarjati glasbo skupaj. A je bila glasba, ki jo je v tistem času delala Beyoncé, veliko bolj izdelana. Zato je bil njen album izdan prej," je priznal Jay-Z in dodal, da mu je bilo zaradi pesmi na njenem albumu "zelo zelo neprijetno". "Toda najboljše mesto v viharju je ravno v središču. Najboljše mesto je ravno v središču bolečine. In tam sva se utaborila. Bilo je neprijetno. In veliko sva se pogovarjala," je še dodal raper.

Prva namigovanja o Jay Z-jevi nezvestobi so se pojavila že leta 2014, ko je v dvigalu z glasbenikom obračunala pevkina sestra Solange Knowles, še močnejša pa so postala z izdajo Beyoncéine zadnje plošče Lemonade, kjer pevka v besedilih večkrat govori ravno o tem. Beyoncé se je z nezvestobo soočila v skladbah Hold Up in Sorry. V nagovoru pred skladbo Hold Up tako pove: "Skušala sem se spremeniti, biti bolj tiho, lepša, mehkejša, postila sem se 60 dni, priznala svoje grehe, se prebičala ob tvojih nogah, vrgla sem se v vulkan, spila sem kri in vino, moledovala, se kopala v belilu, a v sebi sem ves čas želela vedeti le: Ali me varaš?."

Tudi o sporu z Westom

Toda Jay-Z se ni razgovoril zgolj o svojem zakonu, ampak tudi o razburkanem odnosu s stanovskim kolegom Kanyejem Westom. "S Kanyejem sem se pogovarjal prejšnji dan, samo, da sem mu povedal, da je kot moj brat. Ljubim Kanyeja. Res ga. Imava zakomplicirani odnos," je priznal raper. Razlike med njima so se poglobile, ko je West zapustil Jay-Z-jev servis za pretakanje glasbe Tidal zaradi spora okoli denarja. "Upam, da, ko bova stara 89 let, bova gledala na teh šest mesecev in se bo tem smejala," je zaključil Jay-Z.

K. K.