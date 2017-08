Jay-Z razkril, zakaj sta z Beyonce za dvojčka izbrala takšni imeni

Rumi in Sir sta se rodila junija

26. avgust 2017 ob 16:14

Los Angeles - MMC RTV SLO

Glasbenik Jay-Z je v intervjuju razkril razlog, zakaj sta se z ženo Beyonce odločila, da svoja dvojčka, ki sta se rodila junija letos, poimenujeta Rumi in Sir.

47-letnik je o temi spregovoril v radijski oddaji z voditeljema Elliotom Wilsonom in Brianom Millerjem. "Rumi je najin najljubši pesnik, zato sva to ime izbrala za najino hčerko," je pojasnil. "Sir pa se obnaša kot pravi gospod, zato je bila tudi izbira njegovega imena čisto preprosta in jasna."

Ob tem je oče treh otrok pojasnil, da je njuna prvorojenka, 5-letna Blue Ivy, med snemanjem sredi studia prosto rapala. Bila je na obisku, ko "si je nadela slušalke, se povzpela na studijski stol in začela z rapanjem". Ponosno je dodal, da je to trajalo celih pet minut in da ima celotno stvar posneto, še poroča ameriški tabloid People.

Nove glasbene veščine pa bodo lahko otroci pridobivali tudi na turneji, saj se mu bo celotna družina oktobra pridružila. "Turnejo sem si zastavil šele za oktober - torej štiri mesece po rojstvu dvojčkov, da bi lahko imeli pred tem nekaj časa samo zase in se bi lahko na kar najboljši način povezali," je pojasnil. "Sicer se mi bo družina pridružila tudi na turneji, a sprva smo potrebovali prostor, kjer ne počnemo ničesar. Zdaj se mi denimo ni treba ukvarjati z mislijo, da imam zvečer še koncert. Vse je osredotočeno nanje in zato je tudi turneja tako daleč od izida plošče."

P. B.