Jaz sem Heath Ledger - o življenju prezgodaj umrlega igralca

Za svojo upodobitev Jokerja posthumno prejel oskarja

4. april 2017 ob 19:48

New York - MMC RTV SLO

Dobrih devet let po smrti Heatha Ledgerja se nov dokumentarni film poglablja v življenje enega najbolj obetavnih mladih igralcev, tudi prek Ledgerjevih lastnih posnetkov.

V filmskem napovedniku za Jaz sem Heath Ledger (I Am Heath Ledger) mrež Spike TV in Network Entertainment filmski ustvarjalec Derik Murray postreže z intimnim portretom avstralskega zvezdnika z uporabo še nikdar prikazanih domačih videoposnetkov, ki jih je posnel Ledger. "Vedno je bil režiser, igra je bila zgolj pot za dosego tega cilja," v napovedniku pripoveduje Trevor DiCarlo, Ledgerjev prijatelj iz otroštva.

Film raziskuje Ledgerjev prodor v Hollywood z vlogami v filmih 10 razlogov, zakaj te sovražim, Patriot, Bal smrti, Gora Brokeback, Vitez teme in drugih. Pri tem velja izpostaviti predvsem Goro Brokeback (2005), melodramatično romanco dveh kavbojev, ki je Ledgerju prinesla prvo oskarjevsko nominacijo, na snemanju pa se je tudi zaljubil v soigralko Michelle Williams, s katero je leto dni kasneje dobil hčerko Matildo.

Želel si je slave ...

V dokumentarnem filmu o pokojnem igralcu spregovorijo številni njegovi stanovski kolegi, režiserji, prijatelji in družinski člani, od Naomi Watts, Emila Hirscha in Bena Mendelsohna, do režiserja Anga Leeja (Gora Brokeback) in Heathove sestre Kate. "Želel si je slave, ko pa jo je dosegel, je ni več želel," Ledgerjevo razklanost zajame filmski ustvarjalec Matt Amato.

Ledger je bil star komaj 28 let, ko je januarja 2008 umrl v svojem newyorškem stanovanju zaradi usodne mešanice zdravil na recept.

Potopil se je v vlogo

To sicer ni prvi dokumentarni portret pokojnega igralca - leta 2012 so Heathu posvetili eno od epizod dokumentarne serije Too Young to Die (Premlad za smrt), v kateri je igralčev oče Kim Ledger razkril nekaj strani dnevnika, ki ga je Heath pisal med pripravami za vlogo Jokerja v filmu Temni vitez. Prav preintenzivne priprave na to vlogo naj bi ga tako izčrpale, da je v tistem času posegal po večjih odmerkih zdravil, od antidepresivov do uspaval.

"Več ali manj se je za mesec dni zaprl v hotelsko sobo ali svoje stanovanje in si v glavi oživil lik, ki ga je upodabljal," se spominja Ledger starejši. "To so bile za Heatha tipične priprave za vsak film. Nedvomno se je povsem potopil v lik. Pri Jokerju pa je šel še na povsem novo raven."

Ali, kot v napovedniku pove glasbenik Ben Harper: "Heath je bil najbolj živ človek, kar sem jih poznal. In če nekaj ni bilo na robu, ga ni zanimalo."

Oskar za Jokerja

In prav vloga Jokerja je Ledgerju posthumno prinesla oskarja za najboljšo stransko vlogo. Kipec so na podelitvi zlatih kipcev februarja 2009 prevzeli Heathova starša Kim in Sally ter sestra Kate. Mimogrede, za oskarja je bil v isti kategoriji tisto leto nominiran tudi Philip Seymour Hoffman, ki je zaradi prevelikega odmerka mamil umrl skoraj točno šest let po Ledgerju.

Jaz sem Heath Ledger bo premiero doživel 23. aprila na filmskem festivalu Tribeca, od 3. maja bo na ogled v izbranih kinematografih, 23. maja pa izide še na DVD-jih. Napovednik za dokumentarec si lahko ogledate spodaj.

K. S.