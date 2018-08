Je bil prej Peugeot ali njegov lev?

Zgodovina

22. avgust 2018 ob 09:49

Pariz - MMC RTV SLO

Je lahko avtomobilska znamka starejša kot pa avtomobil sam? Seveda, če je prej izdelovala kaj drugega – in takšnih ni malo. Eden od njih je tudi francoski Peugeot, katerega zgodovina sega v leto 1810. Precej mlajši, a še vedno starejši od avtomobila je tudi njegov znak.

Leta 1847 sta namreč brata Jules in Émile Peugeot montbéliardskemu zlatarju in graverju Justinu Blazerju naročila, naj izdela znak, ki ga bosta odtisnila na svoja orodja. Blazer se je odločil za leva, ki ga je tovarna 20. novembra 1858 začela kot uradni logo uporabljati na svojih izdelkih.

Začetki Peugeoteve avtomobilske proizvodnje sicer segajo v leto 1889, ko je Armand Peugeot na svetovni razstavi v Parizu predstavil tricikel, ki ga je poganjal Serpolletov parni stroj. Temu "serpollet peugeotu" je leta 1891 sledil tudi prvi z motorjem na notranje izgorevanje opremljeni štirikolesni avtomobil s preprosto oznako tip 2. Do uporabe sodobnega loga na Peugeotevih avtomobilih je preteklo še precej časa.

Od bronastega kipca do levje glave

Ko sta se tovarni Automobiles Peugeot in Fils Peugeot leta 1910 združili v Sociéte Anonyme des Automobiles et Cycles Peugeot, je prednji del avtomobilov krasil rjoveči lev na puščici. Sredi dvajsetih let preteklega stoletja so si lahko vozniki peugeotov omislili majhen bronasti kipec stoječega leva, od leta 1933 pa so kot zaključek maske hladilnika uporabljali levjo glavo. Plastiko levje glave so ukinili leta 1959, saj je bila v primeru trkov precej nevarna za pešce in kolesarje.

Na peugeotu 203 iz leta 1948 se je končno pojavil bočni relief stoječega leva z dvignjenima šapama iz grba pokrajine Franche-Comté, ki se je v šestdesetih letih začel redno pojavljati na Peugeotovih avtomobilih. V današnjo obliko se je razvil do leta 1998, leta 2002 pa so ga nazadnje zares osvežili.

Matej Rebolj