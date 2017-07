Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policisti niso sporočili, za kateri prst gre. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Je kdo izgubil prst? Policija po 7 letih obupala nad primerom najdenega prsta.

Niti tega ne vedo, kako je lastnik prst izgubil

6. julij 2017 ob 14:21

London - MMC RTV SLO/Reuters

Britanska policija je sedem let po tem, ko so na dvorišču trgovine našli odrezan človeški prst, obupala nad iskanjem njegovega lastnika in se po pomoč obrnila na javnost.

V javnem pozivu so londonski policisti pojasnili, da je odrezani prst našel pes na dvorišču neke trgovine v Londonu leta 2010. Takoj po najdbi so policisti začeli raziskovati, komu prst pripada. Ugotovili so, da je prst moški, primerjava DNK-ja s podatki oseb, ki so jih kot pogrešane prijavili v tistem času, pa ni prinesla rezultatov.

Naslednji korak v policijski preiskavi je bila primerjava z nerešenimi primeri umorov in drugih nasilnih kaznivih dejanj, a so policisti tudi tu zašli v slepo ulico. Po sedmih letih poskusov rešitve primera so zdaj dokončno obupali. "Vse možnosti smo izčrpali, lastnika prsta pa še vedno nismo uspeli najti. Niti tega nam ni uspelo ugotoviti, kako je prst ostal brez lastnika. Vse skupaj je zelo skrivnostno," je pojasnil policijski načelnik Tom Boon.

Zato so se zdaj obrnili na javnost, ki jo pozivajo, naj jim skrivnost pomaga razrešiti.

T. K. B.