Je kitajska restavracija Slovencu postregla s človeškim ali medvedjim mesom?

Slovenski gost si je zaželel medvedjega mesa

Kitajska restavracija v Padovi se je znašla pod plazom obtožb, da je slovenskemu gostu namesto z medvedjim mesom postregla s človeškim. Navedbe so vzniknile po tem, ko je natakar na družbenem omrežju objavil srhljivo fotografijo nečesa, kar je videti kot odrezana človeška stopala.

Fotografija dveh odrezanih in delno razpadlih okončin v modri posodi naj bi bila posneta v kuhinji restavracije Yi Hia Ren v centru prodaje na debelo China Ingross, natakar pa trdi, da so na fotografiji medvedje šape, ki so jih postregli Slovencu in njegovim prijateljem.

Potem ko je neokusno fotografijo na Facebooku opazil neki italijanski gost restavracije, je primer prijavil oblastem. Policija in inšpekcija za živilske standarde sta restavracijo za tem pregledali in našli 25 kilogramov mesa in zamrznjenih izdelkov sumljivega porekla, žabjim krakom in rakovičjemu mesu pa je rok uporabnosti že davno potekel.

Kot so zapisali v svojem poročilu, so bili poleg tega hladilniki, tla in pečica prekriti z umazanijo in mastjo, tako da restavracija nikakor ni prestala osnovnih higienskih standardov.

Medvedje meso za Italijane šokantno, za Slovence ne

Glede fotografije, ki je vse to sprožila, se je policija posvetovala s forenzičnim strokovnjakom, ki je dejal, da se okončine na prvi pogled res zdijo človeške, policija pa zdaj zadevo in izvor fotografije preiskuje naprej, poroča Daily Mail.

A tudi če gre res samo za medvedje šape, lastniku restavracije preti kazen, saj je v Italiji lov na medvede prepovedan. A lastnik se brani, da je medvedje šape v restavracijo prinesel eden izmed gostov, ki jih je kupil v Sloveniji, tako da zdaj italijanska policija preiskuje tudi omenjeno stranko. V Sloveniji je uživanje medvedjega mesa precej bolj običajno kot v Italiji, kjer se nad tem zgražajo, pa poroča Padova Today, ki pri tem navaja, da lahko italijanski gurmani medveda denimo naročijo pri Tomažu Kavčiču v Gostilni pri Lojzetu (Zemono).

Razvpit je sicer tudi primer Ane Roš, kuharske mojstrice iz kobariške Hiše Franko, ki je pred leti šokirala italijansko javnost, ko je na neki podelitvi eminentnim gostom postregla z (zelo nazornimi) medvedjimi šapami. Italijani si po tem še dolgo niso opomogli.

Medvedje šape sicer na Kitajskem veljajo za delikateso, tako da boste zanje tam plačali tudi do 400 evrov.

