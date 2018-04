Je Nicole Kidman pozabila na svoja posvojena otroka?

Zaradi scientologije pretrgani stiki

Ko je Nicole Kidman v zadnjem letu sprejemala nagrade za HBO-jevo serijo Majhne laži, pri kateri je sodelovala kot producentka in igralka, se je redno zahvaljevala svojemu možu in hčerkama.

Niti enkrat pa ni omenila svojih prvih dveh otrok, 26-letne Isabelle in 23-letnega Connorja, ki ju je posvojila kot dojenčka v zakonu s Tomom Cruisom. Za posvojitev sta se takrat odločila po več letih neuspešnih poskusov zanositve.

Kidmanova se je od Cruisa, gorečega scientologa, po 11 letih zakona ločila leta 2001, otroka, ki sta odrasla kot scientologa, pa sta - po pravilniku te cerkve - potegnila z očetom in pretrgala stike z mamo. Prva tri leta po ločitvi je Kidmanova še redno videvala oba otroka, ko pa je leta 2004 v Romuniji velik del leta snemala film Hladni vrh, je bilo to usodno.

Ko se je vrnila iz Evrope, da bi preživela nekaj časa s takrat 12 in devet let starima otrokoma, sta onadva namesto tega šla na poletni scientološki tabor in že leta 2005 sta bila izključno v Cruisovi oskrbi in doma šolana.

Medtem ko se je Cruise leta 2006 poročil z igralko Katie Holmes, v zakonu pa se jima je rodila hčerka Suri (12), se je Kidmanova istega leta poročila s country pevcem Keithom Urbanom, v zakonu pa sta se jima rodili hčerki Sunday Rose (9) in Faith Margaret (6), pri čemer je slednja na svet privekala s pomočjo nadomestne mame.

Brez zahvale starejšima otrokoma

50-letna Kidmanova je januarja ob prejemu zlatega globusa za vlogo zlorabljene žene Celeste Wright v Majhnih lažeh v svojem govoru takoj omenila hčerki.

"Sunny, Faith, ljubim vaju. Tale kipec prinašam domov vama, punčki moji," je zaklicala z odra. Podobno tudi na emmyjih nekaj mesecev pred tem: "Sunday in Faith … Tole je vajino. Želim si, da imata moji deklici to nagrado na svoji polici, da vsakič, ko jo pogledata, vesta, da vsakič, ko ju mamica ni pospremila v njuni posteljici, je to zato."

Številni uporabniki družbenih omrežij so obakrat spomnili, da ima igralka štiri otroke, zakaj vztrajno pozablja na prva dva in ali sta manj vredna v njenih očeh, ker sta posvojena.

Zapleteno je

Kot piše tudi Washington Post, je razlog za Nicolino izpuščanje Isabelle in Connorja kompleksnejši. Cruise je namreč daleč najvidnejši član Scientološke cerkve, pa tudi eden najvišjih po rangu v cerkveni hierarhiji, Scientološka cerkev pa na člane, ki cerkev zapustijo, gleda kot na prezira vredne odpadnike.

O tem se je leta 2016 na dolgo in široko v dokumentarni seriji Scientologija in po njej (Scientology and the Aftermath) razgovorila igralka Leah Remini, ki je isto temo obdelala že leto dni prej v knjigi spominov Zdraharica: Preživeti Hollywood in scientologijo (Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology). Reminijeva, nekdanja scientologinja, je v knjigi posebno poglavje posvetila prav otrokoma Kidmanove in Cruisa.

"Supresivne osebe"

Kot je zapisala, se je po poroki Cruisa s Holmesovo v Italiji do letališča vozila z Isabello in Connorjem. Ko ju je vprašala, ali sta kaj videla svojo mamo zadnje čase, je Isabella odgovorila: "Ne, če imam jaz kaj izbire pri tem." Ob tem je še pripomnila, da je Kidmanova "SO".

"SO" je okrajšava za scientološki izraz "supresivna (omejevalna) oseba", katere definicija je "nekdo, ki skuša vznemiriti, nenehno spodkopavati, širiti negativizem ter blatiti dejavnosti te skupine".

Isabella tudi na svojo poroko leta 2015 mame ni povabila.

Navedbe Reminijeve, ki je iz Scientološke cerkve izstopila leta 2013, potrjuje tudi odmeven HBO-jev dokumentarni film Going Clear (2015), v katerem navajajo, da je David Miscavige, vodja Scientološke cerkve, po ločitvi Kidmanove in Cruisa pomagal ustvariti razdor med Kidmanovo in otrokoma. Ta sta bila nazadnje javno fotografirana z mamo leta 2006, na njeni poroki z Urbanom.

V Levu igrala posvojiteljico

Ne Cruise ne Kidmanova v teh letih na temo Isabelle in Connorja nista dajala nobenih izjav, se pa je vprašanje pojavilo večkrat lani, ko je Kidmanova promovirala film Lev: Dolga pot domov, v katerem je odigrala mamo posvojiteljico glavnega junaka.

Guardian je takrat v profilu Kidmanove zapisal, da je odnos med njo in njenima posvojenima otrokoma, ki sta se odločila ostati s Cruisom, zavit v oblak skrivnosti.

"Večina medijskih poročil navaja, da sta se Connor in Isabella odrekla svoji mami in ostajata odtujena od nje do danes, kar pa nikdar nista potrdila ne otroka ne njuna oče in mama, pozvati Kidmanovo, da po vseh teh letih prekine molk, pa se zdi vsiljivo in nesmiselno," so zapisali.

V intervjuju za revijo Town and Country je Kidmanova na kratko omenila, da kot nekdo, ki je posvojil otroke, ima posebno povezavo s filmom Lev, ni pa naslovila govoric. Pri reviji so zapisali, da "čeprav je njen odnos s posvojenima otrokoma domnevno zapleten, odločno pove, da je ta film ljubezensko pismo njenim(a) otrokom(a)".

Cruise brez stikov s Suri

Mimogrede, če ima Cruise s Connorjem in Isabello dobre odnose, pa ima vseeno nekaj skupnega s svojo nekdanjo ženo: s hčerko Suri po ločitvi od Katie Holmes leta 2012 nima stikov.

Zakaj je tako, ni povsem jasno, je pa posredi ponovno scientologija, ki mu prepoveduje ohranjanje stikov z zgoraj omenjenimi "supresivnimi osebami" - to je po ločitvi postala tudi Holmesova, ki ji je, drugače od Kidmanove, uspelo na svoji strani obdržati Suri.

Je pa ob ločitvi podpisala posebno klavzulo - kar pet let se ni smela javno pojaviti s potencialnim novim spremljevalcem. Prav zato je šele lani nehala skrivati svojo zvezo z Jamiejem Foxxom.

