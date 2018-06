Je šla komičarka Samantha Bee s psovanjem Ivanke Trump predaleč?

Komičarka se je za svoje besede opravičila

1. junij 2018 ob 19:46

New York - MMC RTV SLO

Čeprav je Samantha Bee, voditeljica satirične oddaje Full Frontal, znana po svoji ostrini in brezkompromisni drži, je v zadnji epizodi s psovanjem Ivanke Trump očitno prestopila mejo.

48-letna v Kanadi rojena komičarka, ki je svoje veščine na področju politične satire svojčas brusila kot dopisnica Daily Showa, je hčerko in svetovalko Donalda Trumpa namreč označila za "neodgovorno piz**".

Beejeva se je za svoje besede že opravičila. "Rada bi se iskreno opravičila Ivanki Trump in mojim gledalcem, ker sem jo sinoči v svoji oddaji opisala s psovko. Neprimerno in neopravičljivo je bilo. Šla sem čez mejo in to iskreno obžalujem," je zapisala na Twitterju.

Ob tem velja povedati, da je Beejeva v preteklosti v svoji oddaji že večkrat uporabila isto psovko, pa se nihče ni tako močno obregnil vanjo.

Ogorčena Bela hiša

A to kaj dosti ni zajezilo pogroma nad njo – predstavnica Bele Hiše Sarah Huckabee Sanders je njeno izjavo označila za "zlobno, podlo, gnusno in neprimerno za predvajanje", Donald Trump pa je zapisal, da bi morala TV-mreža TBS Beejevo nemudoma odpustiti.

"Zakaj ne odpustijo netalentirane Samantho Bee zaradi obupnega jezika, ki se ga je poslužila v svoji bedni oddaji? Popolna dvojna merila, ampak že v redu, mi zmagujemo in bomo še dolgo," je tvitnil predsednik.

Pri "dvojnih merilih" je imel v mislih nedavno ukinitev serije Roseanne, ker je Roseanne Barr na Twitterju temnopolto nekdanjo svetovalko Baracka Obame označila za "mešanico opice in Muslimanske bratovščine".

Barrova je sicer goreča Trumpova podpornica, kritiki Beejeve in "liberalnih medijev" pa menijo, da so TV-mreže precej popustljivejše pri "izpadih" liberalnih voditeljev kot pa konservativnih.

Zagovorniki Beejeve po drugi strani trdijo, da je Roseannin odkriti rasizem nekaj povsem drugega od upravičene kritike predsednikove svetovalke – pa čeprav izbor dotične besede morda res ni bil najboljši. Ob tem so tudi spomnili, da v Ovalni pisarni sedi predsednik, ki je prostodušno izjavil, da "grabi ženske za muco".

Pri TBS-ju so se strinjali, da je bilo izrazje Beejeve "zlobno in neprimerno" ter da ne bi smelo nikdar v eter. "To je bila tudi naša napaka, ki jo obžalujemo," so še zapisali v izjavi kmalu po tem, ko so oddajo tudi začeli zapuščati prvi pokrovitelji.



V osrčju politika priseljevanja

A kaj je Beejevo sploh napeljalo, da se je v svoji oddaji tokrat spravila nad Ivanko (kar sicer ni bilo prvič)? Jabolko spora je bila Trumpova politika priseljevanja oz. ločevanje otrok nedokumentiranih pribežnikov od svojih družin. Gre sicer za dolgoletno ameriško prakso.

Beejeva je v svoji oddaji pokazala fotografije teh otrok, kako spijo v kletkah, in dejala, kako zlobno je ločevati otroke od staršev. Ivanko je obtožila brezbrižnosti, ker je nedavno na Instagramu objavila fotografijo, na kateri objema svojega najmlajšega sina.

"Veš, Ivanka, to je prelepa fotografija tebe in tvojega otroka, ampak naj ti samo sporočim, kot ena mama drugi: stori nekaj glede očetove politike priseljevanja, ti neodgovorna piz**," ji je sporočila. "Posluša te. Obleci nekaj oprijetega z dekoletejem in reci svojemu očetu, naj j***o neha. Preprosto mu reci, da je bila ta politika Obamova, pa bomo videli, kako se bo odzval, okej?"

Znano je, da je 36-letna Trumpova, nekdanja manekenka, ki ima v Beli hiši svojo pisarno in mesto svetovalke, očetu zelo blizu, Trump pa je nekoč celo dejal, da bi z Ivanko zagotovo hodil, če ne bi bila njegova hčerka.

"Izgubili" 1.500 pribežniških otrok

Ameriška politika glede pribežništva se je znova znašla v središču medijske pozornosti ravno v času, ko je Ivanka objavila omenjeno fotografijo. Na dan je namreč prišlo, da so ameriške oblasti nekako izgubile vse sledi za okoli 1.500 otroki, ki so v državo prišli brez spremstva in so jih zaupali v varstvo gostiteljem.

Na Trumpovo administracijo letijo tudi kritike zaradi načela ločevanja otrok od staršev, ki prečkajo mehiško-ameriško mejo nezakonito. Ključnik #Kjesootroci je bil v teh dneh na Twitterju uporabljen že več 100.000-krat.

Tanka linija med satiro in žaljenjem

Ameriški satiriki, vsi po vrsti Trumpovi kritiki, sicer v svojih oddajah hodijo po tanki liniji med satiro, ki je še sprejemljiva, in satiro, ki že prestopa mejo.

To je na lastni koži morda najbolj občutila Kathy Griffin, ki je lani objavila video sebe, kako v roki drži okrvavljeno masko s Trumpovo podobo, ki je močno spominjala na odrobljene glave skrajne Islamske države. Griffinova je sicer posnetek in fotografijo po pogromu, ki ga je bila deležna, umaknila, a je bilo prepozno – TV-mreža CNN jo je odpustila.

Kar nekaj težav je imela zaradi svojega brezkompromisnega, provokativnega nastopa na tradicionalni večerji dopisnikov iz Bele hiše tudi komičarka Michelle Wolf. Kritiki so se zapičili predvsem v njen verbalni napad na Huckabee Sandersovo, ki je kot edina članica administracije sedela na odru, s skremženim obrazom.

"V bistvu imam rada Sarah. Mislim, da je zelo iznajdljiva. Dejstva skuri, nato pa uporabi ta pepel, da si z njim ustvari svoj zadimljeni mejkap. Morda je bila rojena s tem, morda so samo laži. Verjetno so laži," je vžgala Wolfova ob očitnem nelagodju Trumpove predstavnice za javnost, znane po tem, da spretno gladi (in obrača) Trumpove izjave.

I would like to sincerely apologize to Ivanka Trump and to my viewers for using an expletive on my show to describe her last night. It was inappropriate and inexcusable. I crossed a line, and I deeply regret it. — Samantha Bee (@iamsambee) May 31, 2018

Why aren’t they firing no talent Samantha Bee for the horrible language used on her low ratings show? A total double standard but that’s O.K., we are Winning, and will be doing so for a long time to come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2018

K. S.