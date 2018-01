Je šla tajska lepotna industrija z beljenjem penisov predaleč?

Svetla polt še vedno velja za bolj zaželeno

5. januar 2018 ob 10:12

Bangkok - MMC RTV SLO

Tajska je priljubljena destinacija za zdravstveni turizem - naj si gre za zobozdravstvene posege ali pa lepotne operacije. A zadnje čase prah dviga poseg, ob katerem se mnogim zdi, da je šla tajska lepotna industrija predaleč - beljenje penisov.

Beljenje kože sicer ni nič novega v mnogih azijskih državah, kjer temnejšo polt pogosto povezujejo z delom na polju in zato z revnejšim prebivalstvom. A ko se je na spletu pojavil posnetek beljenja penisa na tajski kliniki Lelux, so bili mnogi šokirani nad tem zadnjim trendom, ministrstvo za zdravje pa je izdalo opozorilo glede postopka.

"Hotel sem se počutiti samozavestnejšega v kopalkah," je eden od pacientov za BBC povedal, zakaj se je odločil za postopek. 30-letnik je prvo serijo beljenja z laserjem prestal pred dvema mesecema, za opazno spremembo polti pa je bilo potrebnih več obiskov.

Omenjena klinika je svoje storitve oglaševala tudi na Facebooku, zapis pa je postal viralen, saj ga je v dveh dneh delilo kar 20.000 ljudi. Oglas vključuje tudi fotografije iz sobe za poseg ter podrobne ilustracije pred posegom in po njem .

Stranke z vseh koncev Azije

Popol Tansakul, tržni direktor klinike Lelux, je za BBC povedal, da poleg beljenja penisa od septembra ponujajo tudi beljenje vagine. "Pacienti so začeli spraševati po beljenju penisa, zato smo mesec dni pozneje uvedli še ta postopek," je pojasnil.

Cena postopka je 650 dolarjev za štiri seanse, a bo čas pokazal, ali je dejansko dovolj Tajcev, ki si želijo svetlejši odtenek svoje pritikline. Kliniko mesečno trenutno obišče povprečno od 20 do 30 pacientov, ki si želijo beljenja intimnih organov, pri čemer stranke prihajajo z vseh koncev Azije, tudi iz Hongkonga ter sosednjih Mjanmara in Kambodže.

"Beljenje je priljubljeno med geji in transvestiti, ki dobro skrbijo za svoje intimne predele. Oni si želijo lep videz povsod," je pojasnil Popol.

"Nepotreben postopek"

Zaradi pozornosti, ki jo je zaradi postopkov beljenja deležna klinika Lelux, se je bilo primorano odzvati tudi tajsko ministrstvo za zdravje. Ministrstvo zato opozarja na potencialne stranske učinke beljenja, kot so bolečina, vnetja in brazgotine ter v skrajnih primerih celo okvare reproduktivnega sistema in posledice na spolno življenje.

"Opustitev seans bi povzročila, da se barva kože vrne na normalni ten, postopek pa lahko pacientom pusti grde madeže na koži," svari ministrstvo. "Lasersko beljenje penisa ni potrebno, z njim samo zapravljate denar, za nameček pa so posledice lahko bolj negativne kot pozitivne," je v izjavi za javnost zapisal dr. Thongčaj Kiratihutajakorn z ministrstva.

Čim svetlejše, tem lepše?

Beljenje kože je sicer že desetletja velik trend po celotni jugovzhodni Aziji. Lelux navaja, da več kot 50 odstotkov njegovih strank prihajajo na kliniko samo zaradi teh postopkov. Trend povezujejo s tradicionalno percepcijo, da svetlejša koža pomeni, da ne pripadaš delavskemu razredu in ne delaš na polju.

Na azijskem tržišču je tako obilje izdelkov za beljenje kože, v preteklosti pa so veliko prahu dvigovale predvsem oglasne kampanje za te izdelke. Kozmetično podjetje krem za beljenje kože je nad sedeže na bangkoškem metroju namestilo oglasne panoje, na katerih je pisalo "Tu lahko sedijo samo beli ljudje".

Neko drugo tajsko kozmetično podjetje, Seoul Secret, je moralo umakniti svoj videooglas izdelka za beljenje kože Snowz, potem ko so se vsule pritožbe, da je rasističen. V oglasu slavna tajska igralka Cris Horwang pripiše svoj uspeh svetlejšemu odtenku polti.

Se pa v zadnjih letih odnos do tena kože vseeno počasi spreminja. Na lepotnem izboru za mis Tajske leta 2014 se je tako veliko govorilo o temnejši koži zmagovalke, ki je s tem izstopala med svojimi sotekmovalkami. Misica, tajska manekenka Nonthavan "Maeja" Thongleng, je takrat dejala, da si želi opogumiti vse ženske, ki se zaradi svoje temnejše polti počutijo nesamozavestne.

K. S.