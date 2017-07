Je to golf prihodnosti?

Volkswagen Gen.E research prototype

4. julij 2017 ob 08:42

Nürnberg - MMC RTV SLO

Volkswagen je presenetil z novo električno študijo, ki je zasnovana s poudarkom na varnosti v primeru nesreče. Poleg inovativnega avtomobila je predstavil tudi robota, ki poskrbi za polnjenje avtomobila.

Po aferi z izpusti dizelskih motorjev, ki je prinesla največji pretres v zgodovini podjetja, je Volkswagen korenito spremenil svojo strategijo in se usmeril v razvoj hibridnih in električnih avtomobilov. V zadnjih dveh letih tako na avtomobilskih salonih postopoma razkriva študije, ki predstavljajo modele nove električne palete. Pokazal je že kombilimuzino I.D., kombi I.D. buzz in križanca I.D. crozz.

Zanimive podrobnosti

Toda na letošnjih dnevih mobilnosti v Nürnbergu je presenetil z novo napredno električno študijo velikosti golfa, imenovano Gen.E research prototype. Avtomobil z razmeroma konservativno silhueto razkriva kar nekaj posebnosti, med drugim dvižna vrata, kljuke, poravnane s površino karoserije ter B stebrička, ki tvorita nekakšen spojler za boljšo aerodinamiko. Poleg tega opazimo, da sta namesto zunanjih ogledal vgrajeni kameri, poleg kamere v vetrobranskem steklu pa ima avtomobil v odbijaču vgrajene radarje, kar nakazuje zmožnost samodejne ali polsamodejne vožnje.

Volkswagen za zdaj ni razkril tehničnih podrobnosti, poudaril pa je, da je lahka zgradba zasnovana tako, da zagotavlja maksimalno varnost v primeru nesreče.

Avtomobil črpa energijo iz napredne litij-ionske baterije, ki z enim polnjenjem zagotavlja 400 kilometrov dosega. Poganja ga, seveda, elektromotor, o katerem pa pri Volkswagnu molčijo.

Z novim električnim vozilom pa so možje iz Wolfsburga predstavili tudi posebnega robota, ki poskrbi za priklop kablov za polnjenje baterij. Tovrstni roboti bodo namenjeni za uporabo v podzemnih garažah in večnadstropnih parkiriščih.

Martin Macarol