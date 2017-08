Je to terenec nove dobe?

Bollinger B1

5. avgust 2017 ob 07:44

New York - MMC RTV SLO

Ameriško zagonsko podjetje Bollinger Motors je predstavilo popolnoma električnega terenca velikosti minija z izjemnimi zmogljivostmi. Njegova tehnična zasnova ponuja 265 kilovatov (360 KM), štirikolesni pogon ter ničelne emisije.

Podjetje Bollinger Motors je predstavilo električno terensko vozilo, ki je že pripravljeno za serijsko proizvodnjo in s katerim želi postaviti merila v novem razredu električne mobilnosti.

Kleni terenec z oznako B1 meri 3,81 metra v dolžino, 1,94 metra v širino in seže 1,86 metra v višino. To pomeni, da ga lahko primerjamo s trivratnim minijem. Njegova medosna razdalja meri 2,66 metra, pohvali pa se z 39,4-centimetrsko oddaljenostjo karoserije od tal. Ogrodje je izdelano iz aluminija in litin visoke trdnosti, zato tehta le 134 kilogramov, skupna masa avtomobila pa (z baterijami) znaša 1.769 kilogramov. Tu velja omeniti tudi razporeditev mase v razmerju 50:50 in zmogljivo vzmetenje s hodom 25,4 centimetra.

S pospeškom športnika

Zelo zmogljiva tehnika za terensko vožnjo je združena z izjemno zmogljivim pogonskim sklopom. Ta prinaša 265 kilovatov moči in (360 KM) ter 640 Nm navora, ki se prenašajo na vsa štiri kolesa. Našteto mu omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 4,5 sekunde in končno hitrost 205 kilometrov na uro. Zanj sta na voljo litij-ionska baterijska sklopa z zmogljivostjo 60 ali 100 kWh, kar zagotavlja 193 oziroma 322 kilometrov dosega z enim polnjenjem.

Z robustnim in špartanskim videzom kaže brezkompromisno terensko naravnanost ter v spomin prikliče nekatere ikone za osvajanje brezpotij, kot so land rover defender, jeep wrangler in hummer. Na voljo bo v trivratni ali poltovorni – pick up izvedbi.

Čeprav cena še ni znana, je B1 že na prodaj na spletu, podjetje pa ima ambiciozne načrte, saj želi v poldrugem proizvesti 15 tisoč vozil.

Martin Macarol