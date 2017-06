Je za porabo goriva slabši prevoz koles na strehi ali na zadku avtomobila?

Pred vrati so počitnice, z njimi pa tudi čas velikih selitev v počitniške kraje. Ker takrat v avtomobilu hitro zmanjka prostora za vse potrebščine, je potrebna hitra širitev prevozniških zmogljivosti, pri tem pa prav pridejo takšni ali drugačni zunanji prtljažniki. Na Dars opozarjajo, da dobro pritrdite prtljažnike, saj se zgodi, da z avtomobila s prtljago vred odletijo na avtocesto.

Ko razmišljamo o razširitvi prevoznih zmogljivosti svojega avtomobila, najprej pomislimo na prtljažnike za kolesa ali smuči, ki jih lahko pritrdimo tako na streho kot tudi na zadek avtomobila. Med potovanji na počitnice so uporabni tudi strešni kovčki, s katerimi znatno povečamo predvsem prtljažni volumen avtomobila, a moramo med nalaganjem biti pazljivi, da ne presežemo največje nosilnosti strehe avtomobila, ki je običajno točno določena in redko doseže 100 kilogramov.

Manj znani, a za ljubitelje aktivnega sloga življenja zelo uporabni so tudi kovčki za pripomočke pri vodnih športih, med katere spadajo kajaki, kanuji ali jadralne deske, ki so v notranjosti avtomobila samo v napoto, obstaja pa še cela vrsta posebnih nosilcev za tovor.

Velika izbira

Izbira je velika, pomembno pa je, da sta pritrjevanje in uporaba prtljažnika čim bolj preprosta. Osnova za prevoz tovora na strehi je strešni prtljažnik oziroma osnovni prtljažnik. Tega v bistvu predstavljata dve prečni palici, ki se na streho pritrdita s pritrdilnimi nogami. Ko je osnovni prtljažnik enkrat na strehi, lahko nanj pritrdite vse v prejšnjem odstavku omenjene in druge nosilce, ki jih zahteva prevoz različnih predmetov. A pri nakupu bodite pazljivi. Različno oblikovanih avtomobilskih streh je skoraj toliko, kot je različnih znamk in modelov avtomobilov, zato je treba biti pri izbiri osnovnega prtljažnika zelo previden, saj vsak prtljažnik ne spada na vsak avtomobil. Morda so dovolj razumna izbira tudi sistemski prtljažniki, ki jih v okviru dodatne opreme svojih avtomobilov ponujajo proizvajalci avtomobilov. Nekateri jih naročijo pri priznanih proizvajalcih prtljažnikov, drugi pa jih razvijejo sami in njihovo oblikovanja lahko zaupajo celo priznanim oblikovalcem. Nekateri proizvajalci, kot denimo Opel, nosilce za kolesa celo integrirajo v zadnji odbijač, da je – varno shranjen - vedno pri roki.

Pazljivo pri uporabi

In česa se morate držati, ko uporabljate prtljažnik na strehi? Pred vožnjo se predvsem prepričajte, ali ste prtljažnik pravilno pritrdili na streho. Po krajši prevoženi razdalji ponovno preverite vse vezi in vijake ter pritrdila za tovor in jih po potrebi zategnite. Če je prtljažnik opremljen s ključavnico, jo zaklenite. S tem boste prtljažnik zavarovali pred odvitjem med vožnjo hkrati pa se boste prepričali, da je dobro pritrjen, saj ga sicer ne boste mogli zakleniti. Nikoli ne prekoračite dovoljene največje teže tovora in upoštevajte navodila proizvajalca. Ne pozabite, da največja dovoljena teža tovora pomeni seštevek teže prtljažnika in tovora

Ko na prtljažniku prevažate tovor, hitrost vožnje prilagodite tovoru na strehi, splošnim voznim razmeram in stanju cestišča, gostoti prometa in predpisanim omejitvam na cesti. Načeloma naj ne bi vozili hitreje kot 100 do 110 kilometrov na uro. Zavedajte se, da prtljažnik nima pripomočkov za zaviranje, sile pojemanja pa delujejo na razmeroma tanke noge prtljažnika z razmeroma majhnimi pritrdili. Na, tako povišan avtomobila veliko močneje delujejo tudi bočni sunki vetra, zato previdnost ni odveč. Upoštevajte tudi, da se višina avtomobila ob uporabi prtljažnika lahko močno poveča, sploh če na strehi vozite kolesa, s tem pa se poveča tudi nevarnost, da se z zgornjim delom avtomobila zaletite v nepredvideno oviro. Posledice so lahko zelo drage.

Če prtljažnika ne potrebujete, ga odstranite

Kadar prtljažnika ne potrebujete, ga odstranite z avtomobila. S tem prtljažnik zavarujete pred prekomerno obrabo, pripomorete pa tudi k večji varnosti in gospodarnosti vožnje. Pred potovanjem z avtomobilom v oddaljene kraje tudi premislite, če zares potrebujete toliko predmetov, če jih morate nujno peljati s seboj ali pa jih lahko kupite v kraju počitnikovanje in podobno. Sodelavci nemške revije Autobild so pred leti namreč opravili test, v katerem so primerjali porabo avtomobila mercedes-benz razreda C s strešnim kovčkom ali brez njega in ugotovili, da se je poraba s precej aerodinamičnim strešnim kovčkom na avtomobilu povečala kar za liter na 100 kilometrov. Prevoz koles je še slabši, saj je vsako posamezno kolo na strehi pripomoglo k 1,2 litra večji porabi na 100 kilometrov. Prevoz koles na prtljažniku, ki je pritrjen na zadek avtomobila, je še slabši, saj se za avtomobilom ustvarijo neugodni vrtinci, ki mu precej poslabšajo količnik zračnega upora. Seveda je razlika v porabi goriva odvisna tudi od tega, kako aerodinamičen je sam avtomobil. Na kombiju so razlike denimo manjše kot na elegantni limuzini. A pod črto velja, da bi bilo cenena kolesa, ki jih turisti običajno vozijo na počitnice, če seveda ne gre za vrhunske specialke ali gorska kolesa, mogoče ceneje kupiti v kraju počitnic kot pa jih voziti s seboj.

Nezgode se dogajajo

Kljub vsej previdnosti pride tudi do prometnih nezgod, ko prtljaga s prtljažnika na strehi zgrmi na tla. O njihovih izkušnjah s takšnimi primeri smo v Avtomobilnosti vprašali vodjo službe za upravljanje prometa pri Darsu Natašo Kovše.

Kot pravi, je zakon o pravilih cestnega prometa precej jasen. Moramo biti odgovorni in tovor varno pritrditi na prtljažnik. Žal so razmere na cesti nepredvidljive in lahko denimo pride do sunka vetra, ki jih nismo vajeni, in tovor lahko zgrmi na tla. Tu so problematična predvsem kolesa. Škoda je, da si pot na počitnice zagrenimo s tem, da neprevidno zložimo tovor na streho, ta pa potem pade na cesto in povzroči nezgodo. Poleg izgubljene opreme nas lahko v tem primeru čaka tudi kazen. Če vendarle pride do izjemnih razmer, je bolje zapeljati z avtoceste in na varnem kraju počakat, da neurje mine, potem pa brez skrbi nadaljevati vožnjo.

V zadnji predpoletni Avtomobilnosti smo pod drobnogled vzeli tudi obnašanje pri vožnji po avtocesti. Prevoz koles mora biti varen.

