Jennifer Aniston podlegla pritisku - nastopila bo v televizijski seriji

29. julij 2017 ob 13:01

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Jennifer Aniston, ki se je popolnoma posvetila filmski karieri, se znova vrača na televizijske zaslone, tokrat bo v novi televizijski produkciji HBO-ja nastopila ob boku stanovske kolegice Reese Witherspoon.

Jennifer Aniston, ki je v 90. letih minulega stoletja zaslovela z vlogo Rachel Green v priljubljeni televizijski nanizanki Prijatelji, in Reese Witherspoon bosta igrali v novi televizijski nanizanki, ki se bo vrtela okoli jutranjih televizijskih oddaj. Igralki bosta tudi izvršni producentki serije.

Po pisanju spletnega portala The Hollywood Reporter bo scenarij napisal Jay Carson, ki je bil v priljubljeni seriji Hiša iz kart (House of Cards) politični svetovalec in producent, zato so mnogi prepričani, da ne bo šlo za humoristično nanizanko.

Združili so ju Prijatelji

Igralki pa ne bosta pred kamerami sodelovali prvič, Witherspoonova je namreč v Prijateljih nastopila v vlogi mlajše, nadležne Racheline sestre Jill. Igralki, ki sta čez leta spletli trdno prijateljstvo, sta se po koncu serije popolnoma posvetili filmski karieri.

Po ponovnem vzponu televizijskih serij se je na male zaslone prva vrnila Whiterspoonova, ki v HBO-jevi črni komediji Majhne laži (Big Little Lies) igra avtoritativno gospodinjo Madeline Mackenzie, zdaj pa se je za skok na televizijske zaslone odločila še Anistonova. Ona je v zadnjih letih posnela več filmov, v serijah pa se je pojavljala le izjemoma, a zgolj kot gostja.

