Jeruzalemski nogometni prvoligaš bo nosil Trumpovo ime

Tudi trg bodo poimenovali po Trumpu

14. maj 2018 ob 15:05

Jeruzalem - MMC RTV SLO, STA

"Jeruzalem je 70 let čakal na mednarodno priznanje," so na družbenem omrežju Facebook zapisali v klubu in Trumpovo potezo, da je "večno prestolnico ljudstva priznal", ocenili za zelo pogumno. Po mnenju predstavnikov kluba je Trump pokazal svojo ljubezen do izraelskega ljudstva.

Zato so v klubu veseli, da bodo ameriškega predsednika "s preimenovanjem lahko počastili za njegova dejanja". Lastnik kluba Eli Tabib in menedžer Eli Ohana sta se odločila "imenu kluba dodati ime predsednika, ki je spisal zgodovino", so še sporočili iz kluba.

Oblasti v Izraelu so že predtem napovedale, da bodo po Donaldu Trumpu poimenovale tudi trg pred novim ameriškim veleposlaništvom, ki so ga v Jeruzalemu odprli v ponedeljek.