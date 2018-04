Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jed pustimo stati, da se okusi povežejo. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Ješprenjka z repo tropinko

Ideja za okusno kosilo

15. april 2018 ob 09:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 60 dag kisle repe, shranjene v tropinah, 10 dag kuhanega fižola, 10 dag korenčka, hranjenega v kraški prsti, 8 dag ječmena, četrt gomolja zelene, 3 debelejše rezine pršuta, oljčno olje, 2 stroka česna, sveži peteršilj, šetraj, sol, lovorjev list, zrna popra.

Ješprenj namočimo v vodi za 1 – 2 uri, da se malce zmehča. Zelenjavo olupimo in jo narežemo na majhne koščke, v večji posodi pa pogrejemo oljčno olje in na hitro popečemo zelenjavo ter dodamo ješprenj in zalijemo z vodo. Solimo in kuhamo na nizki temperaturi približno 20 minut.

Repo olupimo in jo naribamo. Nato jo skuhamo v drugi posodi, začinjeno z lovorjem, poprom in soljo. Ko je repa kuhana »na zob«, jo primešamo osnovni mineštri. V višji ponvi na oljčnem olju popražimo na drobno narezan pršut in nasekljan česen. K temu dodamo fižol in nekaj vode ter vse skupaj vmešamo v osnovno mineštro. Začinimo. Zelo počasi kuhamo še 5 – 7 minut in za tem še nekaj časa pustimo stati, da se okusi povežejo.

K. Ši., Nonini vajenci iz OŠ Dornberk (oddaja Dobro jutro)