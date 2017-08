Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jesse Williams v seriji Talenti v belem upodablja lik zdravnika Jacksona Averyja. Foto: AP Serija Talenti v belem se na male zaslone s 14. sezono vrača 28. septembra. Foto: AP Williamsa v zadnjem času povezujejo z Minko Kelly, ki se je javnosti vtisnila v spomin po svojih vlogah v serijah, kot so Friday Night Lights, Parenthood in Čarlijevi angelčki. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jesse Williams: Žena me kaznuje za trdo delo v seriji Talenti v belem

Buren ločitveni postopek

26. avgust 2017 ob 21:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralec Jesse Williams, ki je pred časom že zagovarjal svojo ločitev od Aryn Drake-Lee, je zapisal, da ga dolgoletna partnerica kaznuje za trdo delo, ki ga opravlja v seriji Talenti v belem.

36-letnik je vložil zapis na sodišče v Los Angelesu, v njem pa med drugim dodaja tudi, da Aryn njegov zaseden urnik izkorišča za to, da ga izolira od otrok. "Vstopam v svoje deveto leto Talentov v belem. Struktura mojega dela je enaka, kot je bila takrat, ko sva se poročila in ko sva se odločila za otroke. Delo me takrat ni odtujevalo od njih in tako ni niti zdaj. A v času med aprilom in koncem julija, ko ne snemam serije, moram še vedno nekako zaslužiti," po poročanju ameriškega tabloida People še piše v omenjenem dokumentu.

V dokumentih dodaja, da vedno poskuša delati zelo učinkovito in si na tak način omogočiti več prostega časa, ki ga lahko preživi z otrokoma Sadie in Maceom. "Moje delo je Aryn omogočilo privilegij, da ji ni bilo treba hoditi v službo, hkrati pa smo imeli za polni delovni čas zaposleno še varuško. Tako je lahko čas z otrokoma preživljala kadar koli. Zdaj me za ta privilegij kaznuje."

Zahteva samostojno skrbništvo

Vložitev njegovih dokumentov se je sicer zgodila nekaj dni po tem, ko je Drake-Leejeva za triletno Sadie in dveletnega Macea zahtevala samostojno skrbništvo, temu pa je dodala še zahtevek, da lahko Williams otroka novi partnerici predstavi šele po šestih mesecih zveze.

Razlog za njene zahteve naj bi bila po poročanju TMZ-ja med drugim tudi Williamsova jeza - večkrat naj bi se razjezil med vožnjo in nekoč celo nekomu zagrozil s smrtjo. "V njeni izjavi je ogromno napačnih trditev," pa se je na to odzval Williams.

"Čisto sposoben sem skrbeti za otroka. Vedno ko nisem snemal Talentov v belem, sem otroka hranil, previjal, kopal, oblačil, pripravljal različne dejavnosti, se z njima igral, jima bral in ju zvečer uspaval. A ne glede na količino dela sem imel vedno v njunem življenju stalno vlogo."

Z otrokoma želi še naprej preživljati več časa, zato zahteva deljeno skrbništvo. "Njen namen je, da me kot starša čisto izolira, do zadnje podrobnosti načrtuje moj čas z otrokoma in me izključi iz vseh pomembnih odločitev."

V zadnjem času so se pojavile glasne govorice, da je Williams znova zaljubljen. Po poročanju revije People je njegova nova izbranka 37-letna igralka Minka Kelly. "Lepo se imata skupaj," je dejal vir za revijo People. A javnost je na strani Drake-Leejeve, saj obsojajo Williamsovo novo izbranko z besedami "uničevalka zakona".

P. B.