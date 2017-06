Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jessica in Gian Luca na letošnjih Zlatih globusih. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jessica Chastain dahnila da Italijanu modre krvi

Naslov grofice se ji bo kljub temu izmuznil

12. junij 2017 ob 09:30,

zadnji poseg: 12. junij 2017 ob 09:41

Treviso - MMC RTV SLO

40-letna Jessica Chastain je v soboto večno zvestobo obljubila svojemu šest let mlajšemu izbrancu Gian Luci Passiju de Preposulu, potomcu italijanskega plemstva.

Par, ki je skupaj pet let, je za prizorišče poroke izbral posestvo njegove družine Villa Tiepolo Passi v Trevisu, nedaleč od Benetk, med svati pa je bilo opaziti številne slavne obraze, denimo Jessicini igralski kolegici Anne Hathaway in Emily Blunt.

Razkošna italijanska vila, kjer se je zgodilo poročno slavje, je v družini Passi de Preposulo od 19. stoletja. V 17. stoletju je bila zgrajena na posestvu, ki se ponaša tudi z razkošnimi vrtovi, vodnjaki in kipi, poleg sadja pa že več generacij pridelujejo lasten prosecco.

Chastainovi je kljub izjemni karieri v Hollywoodu, dvakrat je bila nominirana za oskarja, romanco uspelo precej dobro skrivati pred medijskimi žarometi. Na rdečih preprogah se brez izjeme pojavlja sama, o svoji ljubezenski sreči pa spregovori zelo redko, zato o ženinu vemo le to, da prihaja iz plemiške družine s še daljšo zgodovino od britanske kraljeve in da dela za ugledno modno znamko Moncler, nekoč pa je bil vodja odnosov z javnostmi pri Armaniju.

Kot so zapisali pri tabloidu People, grofovsko poreklo njenega novopečenega moža, s katerim imata stalno bivališče v New Yorku, ne pomeni, da bo Jessica kdaj grofica, saj so v Italiji aristokracijo leta 1946, ob razglasitvi republike, razpustili, zato plemiški nazivi nimajo nobene uradne veljave.

A. K.