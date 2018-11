Jessica Chastain s pomočjo nadomestne matere dobila hčerko

Poročena z uglednim Italijanom

19. november 2018 ob 08:45

New York - MMC RTV SLO

Jessica Chastain je postala mama, saj sta z možem, Italijanom Gian Luco Passi de Preposulom, s pomočjo nadomestne matere dobila hčerko, ki sta jo poimenovala Giulietta Passi Chastain.

Kot poročajo ameriški tabloidi, so 41-letno igralko z lupinico, v kateri je bila hčerka, ujeli med sprehodom do pediatrične ambulante na Manhattnu in tako so sploh izvedeli, da je postala mama. Njena predstavnica novice o naraščaju namreč ni želela potrditi, so pa paparaci nato izbrskali tudi en mesec stare fotografije iz Bostona, na katerih Jessica pred seboj poganja otroški voziček. V Bostonu namreč igralka snema svoj novi film Eve.

Jessica že v preteklosti o svojem zasebnem življenju nikoli ni na dolgo in široko razlagala v javnosti. Mediji sklepajo, da je deklica stara že okoli štiri mesece.

Igralka je poročena z Gian Luco Passi de Preposulom, modnim strokovnjakom, ki prihaja iz dobro stoječe italijanske družine. Poročila sta se lani v Italiji na njegovem družinskem posestvu Villa Tiepolo Passi. Par sta od leta 2012.

A. P. J.