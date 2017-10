Jeza in nesreče ob delovni zapori na Ravbarkomandi. A pogosto krivi odzivi voznikov samih.

30. oktober 2017 ob 06:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Večina ljudi misli, da je vzrok za prometne nesreče ob cestnih zaporah neprilagojena hitrost, vendar ni tako," pravijo na policiji.

Že skoraj pet mesecev voznikom preglavice povzročajo dela na primorski avtocesti, kjer je delovišče na odseku med Uncem in Postojno v obe smeri vožnje razpotegnjeno v dolžini kar šestih kilometrov. Promet je potekal po dveh zoženih prometnih pasovih v vsako smer vožnje, kar je številne voznike prestrašilo in zmedlo, saj niso znali prav dobro oceniti nove širine voznega pasu.

Večkrat smo poročali o dolgih zastojih - v turistični sezoni predvsem ob koncih tedna, ko je bil povečan promet proti Obali in nazaj, ob jutranjih in popoldanskih konicah, ob prometnih nesrečah, ki so se zgodile tam, pa so kolone pogosto presegale 10 kilometrov in potovalni čas podaljšale za uro in več, voznikom pa povzročile sive lase.

Na Darsu zatrjujejo, da so z ureditvijo dveh zoženih prometnih pasov v vsako smer vožnje glede na dane razmere omogočili največjo mogočo pretočnost prometa med obsežnejšimi obnovitvenimi deli.

Dars: Promet v zapori glede na dane razmere zgledno urejen

"Gre za razmeroma visoko prometno obremenjeno avtocesto, še zlasti izraziti so bili posamezni dnevi, npr. sobote, v glavni turistični sezoni, sicer pa je odsek med Ljubljano in Postojno oziroma Razdrtim zelo obremenjen s težkim tovornim prometom. Promet v delovni zapori je glede na dane razmere zgledno urejen," so pojasnili za MMC. Odgovorni vozniki se odzovejo korektno, njihove vožnje so pravilne in ne povzročajo težav sebi in drugim, so dodali.

Neprimerna varnostna razdalja, neupoštevanje predpisane omejitve hitrosti vožnje in premajhna pozornost - v poletnem obdobju, ko primorsko avtocesto "preplavi" tudi tranzitni turistični promet, je za nesreče kriva tudi utrujenost voznikov - so po njihovih podatkih najpogostejši vzroki prometnih nesreč. Poleg tega opozarjajo tudi na nepravilnosti pri uporabi voznih pasov: njihovo menjavanje, vozila, ki ne vozijo po sredini pasu, levi vozni pas v zapori uporabljajo tudi tovorna vozila ...

Mimo delovišča prehitro

Pravijo, da so ob delovni zapori postavljena tudi radarska ohišja, in poudarjajo, da so hitrosti previsoke, zato sklepajo, da se vozniki nanjo hitro navadijo.

"Zapora je dobro označena, zato daje voznikom tudi občutek varnosti in zato pospešijo. Ne zavedajo pa se, da se ob zapori premikajo delavci in delovni stroji – zato omejitev 60 km/h. Ob najmanjšem naletu vozil - da ne govorimo o tovornih - nastane daljši zastoj, ki se ne odpravi kar nekaj ur," se jezijo. Menijo, da bi se vožnje voznikov, ki so kršilci, verjetno spremenile, če bi se pogosteje izvajal tudi nadzor z izrekom glob.

Policija: Težava so nenadzorovani premiki

Na Policijski upravi Koper pa so nam pojasnili, da so do začetka oktobra tik pred in med zaporo obravnavali 29 nesreč, v katerih je bilo 12 oseb poškodovanih, ena oseba pa je umrla. Najpogostejši vzroki so bili stran in smer vožnje, varnostna razdalja ter premiki z vozilom, torej menjava pasov.

"Večina ljudi misli, da je vzrok za nastanek prometnih nesreč ob delovnih zaporah neprilagojena hitrost, vendar ni tako. Vozniki se v takih situacijah različno odzovejo, po navadi nenadno zmanjšujejo hitrost - "močno zaviranje", odmikajo se od skrajnega levega roba v desno in s tem manevrom trčijo v voznika na desnem pasu, nenadzorovano se umikajo zaradi poškodb na vozišču (udarne jame in jaški za odvod meteorne vode) ter s tem izgubijo pozornost, nakar trčijo v drugo vozilo," so policisti za MMC našteli glavne ugotovitve, ki jih zaznavajo v zapori C2+2.

Omenjeno delovišče pa pri Uncu sega tudi na območje Policijske uprave Ljubljana. Tam so nam pojasnili, da so njihovi policisti do zadnjih dni oktobra obravnavali 25 prometnih nesreč - od tega dve s telesnimi poškodbami in 23 z materialno škodo. Kot najpogostejše vzroke za te nesreče navajajo vožnjo na prekratki varnostni razdalji in nepravilen premik z vozilom ter neprilagojeno hitrost in nepravilno prehitevanje.

Po predvideni časovnici bo omenjena zapora trajala do 18. novembra, prihodnje leto se po načrtih zgodba ponovi za dobo sedem mesecev, le da bo zapora krajša, so nam še razkrili na policiji.

Viadukt Ravbarkomanda se bo proti Ljubljani obnavljal prihodnjo gradbeno sezono, so potrdili tudi na Darsu.

Obnova bo trajala dve gradbeni sezoni

Letošnja obsežna obnova odseka primorske avtoceste med Uncem in Postojno z viaduktom Ravbarkomanda pa se je 12. oktobra prevesila v peto fazo del, ki bo predvidoma trajala do konca meseca. Promet je preusmerjen na obnovljeno polovico avtoceste, torej na smerno vozišče proti Postojni, kjer je na razdalji približno šestih kilometrov še vedno urejen po dveh zoženih pasovih v obe smeri vožnje. Prometna ureditev na območju viadukta ostaja nespremenjena, promet je urejen dvosmerno po polovici avtoceste proti Ljubljani.



Na viaduktu Ravbarkomanda, in sicer na smernem vozišču avtoceste proti Kopru, se nadaljujejo sanacija podpore konstrukcije (opornikov in vmesnih podpor), prekladne konstrukcije z razširitvijo prečnega prereza in zunanjih prednapetih kablov, ojačitev konzol prekladne konstrukcije, zamenjava dilatacij, asfalta in hidroizolacije, izvedba novih hodnikov in robnih vencev, zamenjava jeklene varnostne ograje z betonsko varnostno ograjo in zamenjava sistema za odvodnjavanje.

Na trasi avtoceste pa se nadaljujejo obnova voziščne konstrukcije, izdelava kamnite obloge brežin, dela na manjših objektih in končuje gradnja zidov.



Obnovo avtocestnega odseka z viaduktom, ki bo trajala dve gradbeni sezoni, pri čemer bo letošnja končana predvidoma sredi novembra, v skupnem nastopu izvajata Kolektor CPG, d. d., Nova Gorica in CPK, d. d., Koper. V okviru šeste, zadnje faze del v tej sezoni, ki je načrtovana v prvi polovici novembra, je predvidena še sprememba delovne zapore na območju Unca, vendar bo promet še vedno urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Na Darsu so še spomnili, da so v objavljenih animacijah poskrbeli za vizualiziranje poteka vsake posamezne faze zapore, in voznike znova pozvali k upoštevanju predpisanih hitrosti in na ustrezno varnostno razdaljo.

