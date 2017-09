Jim Carrey na zatožni klopi zaradi samomora nekdanjega dekleta

Obtožnica navaja, da ji je priskrbel usodna zdravila in jo okužil s herpesom

30. september 2017 ob 11:18

Los Angeles - MMC RTV SLO

Jim Carrey je svoje nekdanje dekle Cathriono White izpostavljal "kokainu, prostituciji, psihičnim zlorabam in spolno prenosljivim boleznim", navaja nedavno razkrito pismo, ki naj bi ga Whitova napisala leta 2013 - dve leti preden si je vzela življenje.

55-letni igralec se zdaj na zatožni klopi zagovarja zaradi nedopustne smrti - obtožnice, ki sta jo proti njemu vložila odtujeni soprog Whitove Mark Burton in njena mama Brigid Sweetman. Tožnika trdita, da je Carrey pod psevdonimom pridobil zdravila, s katerimi se je Whitova ubila, in da ji je ta zdravila posredoval kljub temu, da je vedel, da je nagnjena k depresiji in da se je v preteklosti že poskušala ubiti. Tožba igralca še obtožuje, da je pokojno Whitovo okužil s kar tremi spolno prenosljivimi boleznimi.

Carrey se je na tožbo v petek odzval s protipritožbo proti odvetniku tožnikov Filippeju Marchinu in njegovi odvetniški pisarni, češ da je njihova tožba zgolj zadnja v seriji poskusov izsiljevanja.

Obremenilno pismo

Takoj za tem je odvetnik omenjene pravniške firme Michael Avenatti javno obelodanil močno obremenilno sporočilo, ki naj bi ga Whitova poslala Carreyju, preiskovalci pa so ga našli na njenem iPadu. "Sporočilo, zapisano s Cathrioninimi lastnimi besedami, razkriva svetu, kako se je Jim Carrey obnašal do nje, ko je bila še živa, in vse globine njegovega destruktivnega vedenja. Veselimo se že sojenja pred losangeleško poroto," je sporočil Avenatti.

V sporočilu z dne 8. aprila 2013 je Whitova zapisala: "Okužil si me s herpesom in HPV-jem, hočem, da se mi opravičiš ..." in "Spoznala sem te, potem pa si me popeljal v svet kokaina, prostitutk, psihičnih zlorab in bolezni. Zame si storil veliko dobrega, a kot osebo si me zlomil." in še "Nikoli nisi pomislil na stigmo, s katero moram živeti do konca svojega življenja, niti enkrat se nisi opravičil ali vprašal, če lahko narediš kaj, da zadevo popraviš. Ali da bi me vsaj vprašal, kako se počutim. Namesto tega si samo veliko kričal in vse skupaj naprtil meni."

In še: "Nisem najela odvetnika, da bi se dokopala do tvojega denarja, bom pa verjetno v težavah že zaradi pošiljanja teh SMS-ov."

Odvetniki: Gre za prevaro

Carreyjev odvetnik Ray Boucher je omenjeno sporočilo za revijo People komentiral, češ da je še en del dokazov, da je šlo pri celotnem primeru za prevaro in da so skušali "Whitova, njeni odvetniki in ostali postaviti podlago, da bi Jim na podlagi teh lažnih obtožb nazadnje pristal na poravnavo". "To je bil del njene kampanje in kampanje njenih odvetnikov, da bi izsilili denar od Jima in na koncu je podlegel," je še dejal Boucher.

Obramba navaja, da je med marcem in avgustom 2013 Whitova ob pomoči svojega odvetnika zagrozila, da se bo obrnila na medije z lažnimi obtožbami, da jo je Carrey okužil s spolno prenosljivimi boleznimi.

"Na žalost sem pred tremi leti naredil napako, da sem se vdal in pristal na poravnavo zaradi lažnih obtožb, ki jih je proti meni v imenu Cat izrekel g. Marchino, da bi se tako ognil javnemu in zelo bolečemu javnemu sojenju," je v izjavi sporočil Carrey. "Takrat se mi je zdelo, da Marchino Cat izkorišča. S to novo obtožnico pa sem zares odkril globino prevare za temi lažnimi navedbami. Gre za tako vrste prevare, ki ji pošteni ljudje nasedemo, ker se nam tovrstno vedenje zdi popolnoma nepojmljivo."

In še: "Ne mislim še v drugo podleči istim prevarantskim obtožbam, za katere sta dala pobudo Catin "soprog" Mark Burton in njena odtujena mama. Prav tako nisem odgovoren za to, kar so ti gnusni liki nehote razkrili glede ženske, ki sem jo oboževal. Očitno sem bil zaslepljen s svojo naklonjenostjo do nje. Kljub temu pa do Cat še vedno gojim empatijo in odpuščanje."

"Carrey potrebuje pomoč"

Avenatti se je na Carreyjeve besede odzval z izjavo, v kateri je zapisal, da se "Jim Carrey tako obupano bori, da javnost ne bi izvedela resnice glede njegovega lastnega nezaslišanega vedenja, da se je zdaj zatekel k norim obtožbam nedolžnih ljudi. Kot kaže njegov intervju izpred nekaj tednov, je tip nekoherenten in neuravnovešen. Potrebuje pomoč".

Carrey je bil v zvezi z Whitovo, 30-letno vizažistko iz Irske, med letoma 2012 in 2015, pri čemer je imelo razmerje številne vzpone, padce in razhode. Septembra 2015 si je vzela življenje s prevelikim odmerkom zdravil na recept, še pred tem pa je na Twitterju zapisala: "Izklapljam se s Twitterja, upam, da sem bila svetla luč svojim najdražjim in najbližjim. Mir in ljubezen vsem vam." Whitova je bila pokopana v rodni Irski, med tistimi, ki so nosili njeno krsto, pa je bil tudi Carrey.

K. S.