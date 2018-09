Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Odločitev Emmy Rossum, da po devetih sezonah zapusti priljubljeno serijo Brez sramu je prišla nepričakovano. Foto: Reuters Zadnja sezona Velikih pokovcev prihaja na male zaslone 24. septembra, finale pa bo maja. Veliki pokovci, umeščeni v Pasadeno v Kaliforniji, se osredotočajo na fizika in sostanovalca Leonarda Hofstadterja (Johnny Galecki) in Sheldona Cooperja (Jim Parsons) ter njuno sosedo, natakarico in nadobudno igralko Penny (Kaley Cuoco). Foto: Reuters Oboževalci Živih mrtvecev so prepričani, da bi se morala z odhodom Lincolna končati tudi serija. Foto: Reuters Ljubitelji serije 9-1-1 bodo pogrešali 51-letno Connie Britton. Foto: Reuters Serija Talenti v belem je že od prve sezone znana po tem, da se morajo oboževalci v zadnjih delih sezon poslavljati od likov, ki jih vzljubijo. Foto: Reuters Serija NCIS se bo nadaljevala brez Perretteve. Foto: Reuters Dodaj v

Jim Parsons, Emmy Rossum ... Zakaj glavni zvezdniki zapuščajo TV-serije?

Od novih izzivov do slabih pogodb

1. september 2018 ob 12:55

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnik serije Veliki pokovci Jim Parsons je začel poletni niz odhodov igralcev iz priljubljenih televizijskih serij, saj se je odločil, da bi rad nadaljeval druge projekte. Podobno se je odločila zvezdnica serije Brez sramu Emmy Rossum. A nista izjemi.

Čeprav se bo odhod Rossumove, ki je v seriji igrala osrednjo protagonistko Fiono Gallagher, močno poznal, je njen razlog upravičljiv. "Ta posel je vedno pustolovščina. Veliko potuješ in vmes imaš veliko priložnosti, da pripoveduješ zgodbe. Običajno kot igralec vsakih nekaj mesecev potuješ v nov kraj, začneš nov projekt, zgradiš nov lik, se naučiš novih ritmov, novih šal znotraj ekipe in skleneš nove prijatelje," je zapisala Rossumova v svoji objavi na družbenem omrežju Facebook in nadaljevala, da je s soigralci v zadnjih osmih letih postala del družine. "Poznam vas. Nadaljevali boste brez mene za zdaj. Toliko zgodb o Gallagharjevih je še treba povedati. Vedno bom navijala za svojo družino. Poskusite in ne glejte name, kot da me ni, ampak kot da sem se preselila eno ulico nižje."

Čeprav ni pojasnila v izjavi za javnost, je jasno, da si želi novih izzivov. Kot je povedal vir za E! News je Rossumova pripravljena, da sprejme nove vloge. Takšne, ki ji bodo predstavljale izziv. Predvsem pa takšne, kjer se bo lahko pojavila na velikih platnih. Sama ni nikoli pričakovala, da bo serija Brez sramu trajala tako dolgo, kot je.

Njena odločitev je sprožila precej odzivov, a ne toliko, kot jih je eden izmed glavnih zvezdnikov humoristične serije Veliki pokovci Jim Parsons, ki želi po prihajajoči 12. sezoni raziskovati življenje in delo drugje. S tem pa se bo tudi zaključila priljubljena serija, nagrajena s številnimi emmyji.

Podobno odločitev kot Persons in Rossumova je sprejel tudi zvezdnik serije Živi mrtveci Andrew Lincoln, ki bo prav tako postavil svoj lik Ricka Grimesa v pokoj (čeprav se z naslednjo deveto sezono serija še ne zaključuje). "Ti ljudje so bili moja najboljša nadomestna družina. Toda imam pravo družino in čas je, da grem naprej," je dejal Lincoln svojim oboževalcem na zborovanju Comic Con v San Diegu.

Na spletni strani E! so poudarili, da nastopanje v televizijski seriji po eni strani predstavlja varnost in stabilnost za igralca, po drugi pa je zelo naporno. Zaradi snemanja so igralci ločeni od svojih družin oziroma jim morda prav to onemogoča, da jih ustvarijo. Delo zahteva, da se igralec posveti na leto samo eni vlogi in tako izpusti druge priložnosti.

Pogodbe, scenariji ...

Ampak to ni edini razlog, zakaj se vedno več igralcev odloča, da zapusti serije. Nekje je težava v pogodbah. Connie Britton je razočarala oboževalce serije 9-1-1, da se po prvi sezoni ne bo vrnila na male zaslone. Razlog je tičal v njeni pogodbi, saj jo je podpisala samo za eno leto, medtem ko je praksa, da jih igralci podpišejo za sedem let.

Po drugi strani so igralci, ki nimajo veliko besede pri odločitvi. Oboževalci serije Talenti v belem so se morali na začetku tega leta posloviti od dveh priljubljenih igralk Jessice Capshaw in Sarah Drew. "Kot scenaristi imamo nalogo, da sledimo zgodbam, kamor želijo. In včasih to pomeni, da se moramo posloviti od likov, ki jih imamo radi," je dejala izvršna producentka Krista Vernoff.

A kot je razložila Drewova pozneje za Hollywood Reporter, so ji dejali, da je v seriji preveč likov in da "morajo zmanjšati njihovo število, ker jih ne morejo razvijati efektivno". Kot je še dodala Drewova, ustvarjalci niso želeli, da bi kateri izmed likov ostal v ozadju.

Neustrezne razmere na delovnem mestu

So pa tudi odhodi, ki jih je težko razumeti. Ko je Pauley Perrette razglasila, da zapušča serijo NCIS po petnajstih uspešnih sezonah, so bili oboževalci v šoku. "Močno verjamem v boga in vesolje. In nenadoma je postalo jasno, da je zdaj čas, da grem," je dejala Perretteva v pogovoru za revijo TV Guide.

Sledili so napadi tabloidov, kjer so ugotavljali, zakaj se je igralka odločila, da zapusti serijo. In to je prisililo Perrettevo, da se je oglasila prek družbenega omrežja Twitter: "Obstaja 'stroj', ki me sili, da sem tiho. In ustvarja napačne zgodbe o meni. Zelo bogat in močen javni 'stroj'. Brez moral, zavezanosti k resnici. In samo prisiljena sem, da berem te laži, ko želim zavarovati svojo skupino. Poskušam ostati mirna," je zapisala igralka.

Naslednji dan so se oglasili iz televizijskega studia CBS, kjer so poudarili, da bodo Perrettevo pogrešali, in priznali, da je igralka prišla do njih pred enim letom in izrazila skrb glede razmer na delovnem mestu. Nato pa so skupaj poskušali najti rešitev, da bi zagotovili varno delovno okolje.

K. K.