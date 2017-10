Jimmy Fallon kljub padcu gledanosti Trumpu ne misli namenjati več pozornosti

Oddaji The Tonight Show gledanost padla za 30 odstotkov

15. oktober 2017 ob 16:56

New York - MMC RTV SLO

Eden najpriljubljenejših televizijskih voditeljev v ZDA, Jimmy Fallon, kljub padcu gledanosti, brani svojo odločitev, da v svoji oddaji ne posveča več časa satirizaciji ameriškega predsednika Trumpa.

"Pri Trumpu je vsak dan kaj novega. Ponuja veliko materiala, a se je o določenih stvareh težko šaliti," je Jimmy Fallon povedal v intervjuju za televizijsko hišo NBC, ki stoji tudi za njegovo pogovorno oddajo The Tonight Show. "Stvari so preveč resne," je dodal.

Veliko voditeljev nočnih pogovornih oddaj, ki so po formatu podobne Fallonovi, se v zadnjem letu močno oklepa smešenja in satirizacije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se na takšen ali drugačen način redno pojavlja v njihovih vsebinah. Med njimi sta tudi Steven Colbert, ki na televizijski mreži CBS gosti oddajo Late Show, in Jimmy Kimmel, voditelj oddaje Jimmy Kimmel Live!, ki se predvaja na programu ABC.

Nekateri voditelji so bili po svojih političnih komentarjih znani že pred Trumpovo ero, drugi, med njimi tudi Kimmel, pa so politiko v svoje oddaje začeli vpletati šele s Trumpovim prihodom na politično sceno.

Odločitev Fallona in njegove ekipe, da s Trumpom povezanih tem ne bodo obravnavali na dnevni ravni, pa je očitno škodovala gledanosti njihove oddaje. The Tonight Show , ki je lani kraljeval na vrhu najbolj priljubljenih pogovornih oddaj v ZDA, je letos namreč zdrsnil za Colbertovo oddajo, gledanost pa je Fallonu v primerjavi z lanskimi podatki padla za več kot 30 odstotkov.

Politika ga ne zanima

V okviru svoje oddaje je Fallon Trumpa sicer že imitiral in ga tudi gostil, vendar pa je predsednik z njegove strani deležen manj pozornosti kot s strani drugih voditeljev nočnih pogovornih oddaj.

Fallon je v intervjuju izjavil, da se je v preteklosti šalil na račun Baracka Obame in da se občasno obregne tudi ob Trumpa, vendar da ga politika nikoli ni preveč zanimala, zato je v svoji oddaji, ki je na sporedu vsak delavnik, ne misli komentirati vsak dan. "Mislim, da bi bilo čudno, če bi s tem začel zdaj."

Trump je sicer že večkrat kritiziral voditelje večernih pogovornih oddaj. Med drugim je na Twitterju zapisal, da je material oddaj nezabaven in ponavljajoč, vedno nastrojen proti njemu in nikoli proti demokratom. "Obem stranem bi morali nameniti enako časa," je še dodal ameriški predsednik.

Na vprašanje, ali je kdaj čutil pritisk, da bi se moral šaliti na račun aktualnega predsednika, je Fallon odgovoril: "Mislim, da drugi voditelji to počnejo zelo dobro. Colbert opravlja odlično delo, to je nekaj, v čemer je dober." Dodal je, da se sam spušča le v stvari, ki mu ležijo in se mu zdijo naravne.

M. Z.