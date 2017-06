Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sweetinova je zaslovela z vlogo srednje hčerke Stephanie Tanner v priljubljeni humoristični seriji iz 90. let prejšnjega stoletja Polna hiša. Foto: Reuters Sweetinova in Hodak sta imela krajšo zvezo že v času, ko je bila igralka poročena s svojim tretjim možem Mortyjem Coyleom. Ko sta se ločila leta 2013, je obnovila svojo vez z Hodakom. Foto: Reuters V javnosti se je nazadnje pojavila na podelitvi nagrad Kids Choice Awards. Foto: Reuters 35-letnica se je vrnila na male zaslone v družbi nekdanjih soigralcev v seriji Polnejša hiša, ki so se na pobudo Johna Stamosa znova združili in ustvarili (do zdaj) dve sezoni 'spin off' serije Polnejša hiša - serije, ki spremlja življenje odraslih hčerk Dannyja Tannerja (z izjemo najmlajše Michelle, saj sestri Olsen nista našli skupnega jezika s pobudniki projekta). Foto: Reuters Sorodne novice Video: Družina Tanner se decembra vrača na male zaslone Stephanie iz Polne(jše) hiše na poti v četrti zakon Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jodie Sweetin v strahu pred nekdanjim zaročencem

Igralka ne gre nikamor brez varnostnika

11. junij 2017 ob 17:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica humoristične serije Polna hiša (oz. Polnejša hiša) Jodie Sweetin je najela varnostno službo, ki jo varuje pred njenim nekdanjim zaročencem. Ta je po sporu z njo pristal v zaporu, a je že na svobodi, saj so ga predčasno izpustili.

Ljubezenska idila med 35-letno igralko ter 40-letnim nekdanjim odvisnikom in ljubiteljem fitnesa Justinom Hodakom se je končala marca, ko sta se zapletla v hud spor. Ko je zapisano v sodnih spisih je Hodak "kričal na Sweetinovo in uporabljal grde besede".

Ko ga je prosila, da jo pusti pri miru, pa naj bi zagrozil, da bo naredil samomor - potem ko je povlekel pištolo. Sweetinova je po poročanju portala Radar Online trdila, da je bil njen nekdanji zaročenec pod vplivom steroidov, "ki so samo poslabšali njegovo razpoloženje". Prav tako pa je zapisano v sodnih spisih, da je na večer spora zaužil alkohol in marihuano. Spor se je končal s prevrnjeno omaro. Nato pa so Hodaka aretirali trikrat v devetih dneh.

Sodišče ga je zaradi nezakonitega posedovanja orožja in groženj priči obsodilo na šest let zapora, toda tam je preživel zgolj tri mesece. "Jodie je izvedela, da je Justin na svobodi in kot si lahko mislite, je prestrašena, da bi ji lahko spet storil kaj hudega," je dejal vir po poročanju Radar Online. "Najela je ogromnega varnostnika, ki jo spremlja in zaradi njega se počuti bolj varno," je še dodal vir.

Sweetinovi je sodišče Houdeku prepovedalo približevanje Sweetinovi naslednjih pet let in ga poslalo na 52-tedenski tečaj o nasilju v družini. "Ko gledam nazaj, se počutim strašno. Šel sem predaleč," je dejal Hodak v nedavnem pogovoru za Daily Mail. "Zelo mi je žal. Ne vem, kaj je šlo narobe, toda ne moremo govoriti o družinskem nasilju. Nikoli ne bi škodoval Jodie. Zdi se, kot da so mi vse podtaknili," je še nadaljeval 40-letnik.

Igralka skoraj četrtič pred oltarjem

Le dva tedna pred aretacijo se je Hodak s Sweetinovo in njenima hčerkama sprehajal po rdeči preprogi na podelitvi nagrad Kids Choice Awards. Januarja pa je igralka, ki je najbolj znana po vlogi Stephanie Tanner v Polni hiši oz. "spin off" seriji Polnejša hiša, naznanila, da se bosta poročila.

Hodak in Sweetinova, sicer oba nekdanja odvisnika od mamil, sta se sestajala dve leti pred zaroko. Nekdanja otroška zvezdnica je bila pred tem poročena dvakrat. Njen prvi zakon z losangeleškim policistom Shaunom Holguinom je trajal štiri leta. Z drugim možem Codyjem Herpinom, od katerega se je ločila leta 2010 po treh let zakona ima hčerko Zoie, s tretjim možem Montyjem Coyleom, od katerega se je ločila leta 2013, pa ima hčerko Beatrix.

Odrasla "Stephanie"

Gledalci so Sweetinovo lahko v zadnjih mesecih spremljali v "spin off" seriji Polnejša hiša (Fuller House), ki se osredotoča na dogodivščine odraslih hčerk Dannyja Tannerja (ki ga je upodobil Bob Saget) Stephanie (zaigrala jo je Sweetinova) in D. J. (znova se je v lik vživela Candace Cameron Bure) ter najboljše prijateljice Kimmy Gibbler (v podobi Andree Barber).

A čeprav jim pri vzponih in padcih odraslega življenja še vedno stojijo ob strani stric Jesse (John Stamos), Joey (Dave Coulier) in teta Becky (Lori Loughlin), tam ni najmlajše članice postave Michelle, ki sta jo pred leti upodabljali Mary-Kate in Ashley Olsen.

K. K.