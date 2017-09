John Legend išče igralce "iz forme", da bi igrali Trumpove podpornike

4. september 2017 ob 16:37

New York - MMC RTV SLO

R'n'b-pevec in velik nasprotnik predsednika Združenih držav Amerike John Legend je začel zbirati belopolte igralce "iz forme", ki bi se v njegovem videospotu prelevili v vlogo podpornikov Donalda Trumpa.

Legend snuje videospot, v katerem želi poustvariti proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltim Američanom. Zato išče igralce, ki se bodo prelevili v podpornike gibanja Black Lives Matter in Trumpa na drugi strani, je poročal tabloidni portal TMZ.

Po podatkih losangeleške agencije za kastinge Casting Networks išče osem moških in žensk, starih med 30 in 65 let, da bi igrali Trumpove podpornike. Med zahtevami za vlogo pa je tudi navedeno, da imajo prednost pri izbiri ljudje, ki so "iz forme".

Kot poroča spletna stran Daily Caller, se še ne ve, na kakšen način želi Legend prikazati proteste. A pevec je že velikokrat v preteklosti jasno izkazal svoje nasprotovanje Trumpu. Tako je po nasilju v Charlottesvillu tvitnil: "V Beli hiši so simpatizerji nacistov in beli nacionalisti. Tudi njih je treba obsoditi. Ne bi smeli prejemati davkoplačevalskega denarja."

