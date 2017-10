John Mayer že leto dni brez požirka alkohola

Alkohol je označil za okusen strup

28. oktober 2017 ob 11:45

New York - MMC RTV SLO

Ameriški pevec John Mayer, ki je imel v preteklosti težave z alkoholom, je sporočil, da od njegovega zadnjega požirka opojne pijače mineva leto dni, in ob tem razkril, kako je to vplivalo na njegovo življenje.

"Mineva eno leto, odkar sem se odločil, da preneham piti alkohol," je John Mayer na začetku tedna sporočil na Twitterju. "To je za vsakogar zelo osebna stvar. Zame je pomenila predvsem naložbo, ki se mi nenehno povračuje."

Priljubljeni ameriški pevec je zapisal še, da novico deli z namenom, da bodo ljudje vedeli, da je v vsakem trenutku mogoče spremeniti svoje življenje.

40-letni zvezdnik je v junijskem intervjuju za revijo Rolling Stone povedal, da je alkohol zamenjal za rekreativno kajenje marihuane. "Odpovedal sem se pitju alkohola in kakovost življenja se je opazno povečala," je povedal.

Zaradi svoje ljubezni do viskija naj bi imel pred leti tudi resne težave z grlom. "To je tako, kot da bi v svoje telo zlival strup – čudovit, okusen strup," je svoj odnos do opojne pijače opisal pevec, ki je letos izdal svoj sedmi studijski album z naslovom The Search for Everything.

M. Z.