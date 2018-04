John Stamos zaradi očetovstva srečnejši kot kadar koli

Pred kratkim dobil prvega sina

20. april 2018 ob 20:42

Los Angeles - MMC RTV SLO

John Stamos in žena Caitlin McHugh sta pred kratkim dobila prvega sina Billyja, igralec pa je v prvem intervjuju po njegovem rojstvu dejal, da nikoli ni bil srečnejši.

Za US Weekly je pojasnil, da je buden že od zgodnjega jutra, ko je novorojenčku pel pesmice. "Priznam, da sem ob tem jokal."

"Pred prihodom na ta dogodek sem bil z njim in ženo v stiku prek aplikacije FaceTime in jokal sem tudi takrat. Očetovstvo je še čudovitejše, kot sem si kadar koli predstavljal. O tem sem sanjal že kar nekaj časa."

Dodal je, da je zaradi otroka njegovo življenje dobilo nov smisel, zato tudi ni zaskrbljen glede neprespanih noči, ravno nasprotno - pravi, da je zdaj končno pripravljen odrasti. "Dolgo sem imel sindrom Petra Pana in prišel je čas, ko se moram tega znebiti. Nekdo je pred kratkim prišel do mene in mi rekel, da bom zdaj, ko imam otroka, končno videti star. In v tem ni čisto nič slabega!"

Ob tem pa je izrazil še svoj ponos nad 31-letno McHughevo, ki "je bila med porodom izredno pogumna". "Moja žena je bila ves čas čudovita in elegantna - kot pri vseh stvareh, ki jih v življenju počne."

Stamos in njegova izbranka sta se poročila februarja po dveh letih in pol razmerja. "Vedno sem si želel postati oče. Več kot očitno sem moral najprej v red spraviti sebe," je izjavil igralec v enem izmed prejšnjih intervjujev.

Svojega prvorojenca sta poimenovala po njegovem očetu, kar pa ni naključje. O Billyju je na družbenem omrežju Instagram pisal decembra, ko je razmišljal, kakšen oče bo. "Ne bom dosegel takšne stopnje, kot jo je moj oče, toda dal bom vse od sebe."

P. B.