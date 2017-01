Johnny Depp gre po ločitvi v nov sodni boj

Igralec toži nekdanje menedžerje

Ločitev z Amber Heard je za hollywoodskega igralca Johnnyja Deppa preteklost. V njegovo nemilost je padla skupina nekdanjih menedžerjev, ki jih igralec toži zaradi slabega poslovanja.

Zvezdnik franšize Pirati s Karibov nekdanjo menedžersko ekipo krivi za upad dohodkov. Zaradi njih naj bi izgubil več milijonov dolarjev. Menedžerji so se po poročanju spletne strani Variety že odzvali in zanikali obtožbe. Po njihovem mnenju je tožba umetno sproducirana in rezultat Deppovega nenadzorovanega trošenja denarja.

Depp je tožbo proti menedžerskim podjetjem vložil na losangeleškem sodišču. Od njih zahteva skoraj 23,5 milijona evrov. "Gospod Depp je eden izmed najbolj iskanih in plačanih igralcev na svetu," je zapisal njegov odvetnik Matthew Kanny in dodal: "Hkrati je žrtev slabega poslovanja menedžerjev v The Managment Groupu in odvetnikov Joela in Roberta Mandela - ki so si nabrali na milijone dolarjev različnih honorarjev, ki so temeljili zgolj na ustnih dogovorih."

Za 55-letnika pa je končno končana ločitev od Heardove, ki ji bo moral odšteti 6,6 milijona evrov. 30-letnica pa trdi, da bo ves denar podarila v dobrodelne namene. Hkrati pa bo obdržala oba psa Pistol in Boo (protagonista v škandalu iz leta 2015, ko sta ju z Deppom nezakonito pripeljala v Avstralijo) ter konja Arrow.

Depp bo ohranil vse svoje nepremičnine - med njimi v Los Angelesu, Parizu in zasebni otok na Bahamih. Prav tako bo v njegovih garažah ostalo več kot 40 vozil - med njimi starodobniki in zbirka motorjev. Heardova pa bo umaknila zahtevo za prepoved približevanja.

