Johnny Depp se je osramotil na rdeči preprogi

Nov spodrsljaj igralca

4. november 2017 ob 20:25

London - MMC RTV SLO

Svetovni splet so preplavile fotografije, ki prikazujejo, kako se je hollywoodski zvezdnik Johnny Depp osramotil na rdeči preprogi ob promociji novega filma Umor na Orient Ekspresu v Londonu.

Britanski mediji so se razpisali, kako je Depp komaj stal na dveh nogah, saj je bil pijan kot čep. "Varnostniki so ga spremljali in držali, da ne bi padel pred oboževalci, ki so čakali več ur, da bi ga lahko pocukali za rokav in ga prosili za avtogram ali selfie," so zapisali na Daily Mailu.

Deppov osebni varnostnik Jerry Judge se je na vse pretege trudil, da skrije Deppovo hibo. "Med druženjem z Judi Dench, Penelope Cruz in Kennethom Branaghtonom se je Johnny ves čas majal. Več kot očitno je bilo, da nekaj z njim ni v redu," so komentirali gostje, ki so se udeležili premiere.

Po poročanju tabloida Daily Mail se je Depp napil v londonskem nočnem klubu The Box, iz katerega so skoraj vrgli ven, ker je v njihovih prostorih kar trikrat prižgal cigareto, kar je prepovedano, so dejali očividci.

Nič bolje se ni odrezal v studiu priljubljenega televizijskega šova, ki ga vodi Graham Norton. Gledalci so ugotovili, da je bil zvezdnik franšize Pirati s Karibov ali pijan ali pa pod vplivom mamil. "Ljubi bog, pa saj je videti huje od pijanega pirata Jacka Sparrowa, ki ga je igral," so komentirali gledalci.

Številni pa so mu zamerili komentarje na račun nedavnih škandalov, ki so pretresli Hollywood - sploh zato, ker ga je njegova nekdanja žena Amber Heard obtožila nasilništva. "To je bil zelo slab teden ... Kariere se rušijo kot domine," je izjavil Depp in ob tem imel v mislih z oskarjem nagrajenega igralca Kevina Spaceyja.

Vir blizu igralca je dejal, da se je prav zaradi propadlega zakona s Heardovo Depp zatekel k alkoholu.

K. K.