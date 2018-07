Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nov Deppov film bo prišel v kinematografe septembra. Foto: Reuters 55-letnik se je v zadnjih letih - vse od ločitve od Amber Heard - pogosto pojavljal na naslovnicah tabloidov. Foto: Reuters Sorodne novice Depp odkrito o svojih težavah: "Torej ste tukaj, da bi slišali resnico?" Dodaj v

Johnny Depp spet v težavah: obtožen pretepanja na snemalnem prizorišču

Toži ga član produkcijske ekipe

11. julij 2018 ob 08:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodski zvezdnik Johnny Depp je na snemanju novega filma City of Lies znova zašel v težave. V tožbi, ki je bila vložena na losangeleško vrhovno sodišče, je obtožen, da je na prizorišču udaril člana snemalne ekipe.

55-letnik naj bi nasprotoval odločitvi, da bodo prekinili snemanje za en dan, zato je – kot piše v tožbi – udaril v rebra člana produkcijske ekipe Gregga "Rockyja" Brooksa 13. aprila 2017.

Brooks trdi, da je imela produkcija dovoljenje za snemanje do 19. ure pred hotelom Barclay v Los Angelesu in do 22. ure za snemanje v njem. Nato so dobili dovoljenje, da podaljšajo snemanje pred hotelom do 22. ure, toda nekaj minut do 23. ure so policisti prosili ekipo, da prekinejo snemanje za vsaj en dan, piše v tožbi, ki so jo objavili na spletni strani Scribd.

Informacijo o prenehanju snemanja je Brooks najprej predal režiserju Bradu Furmanu, ki ga je vprašal, zakaj tega ne pove Deppu. Brooks si je želel, da ga ob predaji novice pospremi policist, toda njegova želja ni bila uslišana. Igralec se je ob predaji novice – kot piše v tožbi – spravil nad Brooksa z besedami: "Kdo za vraga si ti? Nimaš pravice, da mi govoriš, kaj lahko počnem."

Brooks mu je poskušal pojasniti, zakaj je nastal zaplet pri mestnih dovoljenjih, toda Depp je nadaljeval kričanje in ga udaril dvakrat v rebra. Brooks še vztraja, da je Deep smrdel po alkoholu. Brooksa so sicer odpustili tri dni po tem, ko ni želel podpisati izjave, da se bo odpovedal pravici, da toži domnevnega napadalca. Zdaj išče pravico na sodišču in predvsem zahteva zajeten kupček odškodnine.

K. K.