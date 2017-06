Joker Out: mladi upi, ki so zmagali na četrti Špil ligi

Magnifico nastopil kot gost presenečenja

18. junij 2017 ob 21:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Joker Out so se z zmago v ligi dijaških skupin Špil liga pridružili preteklim zmagovalcem Infected, StillOut in Koala Voice.

Sklepno dejanje letošnjega tekmovanja se je preselilo s Kongresnega trga na "dvorišče" Kina Šiška oz. natančneje na parkirišče, ki so ga za en dan spremenili v urbano središče. Finale Špil lige je bil tako le delček mozaika, imenovanega Festival urbanega dogajanja Šiška Open. Popoldne so v sklopu dogodka za mlade ŠiškaFejst potekale športne, plesne in ustvarjalne delavnice, ko pa se je sonce skrilo za Rožnik, je bil čas za koncertni del dogajanja. Najprej je na oder stopil raper Zlatko, nato pa finalisti Špil lige.

Poleg Joker Out so se na odru zvrstili The Mint, Rock Heroes in Lapsus. Komisija v postavi Toni Cahunek, Žiga Klančar, Jernej Sobočan in Klara Zupančič so na prvo mesto postavili The Mint. "Radi bi vas slišali, kako igrate dlje kot dvajset minut, zato komaj čakam na kakšen vaš samostojni nastop," je poudaril Cahunek.

Toda glasovi občinstva so prepričljivo na prvo mesto postavili Joker Out, kar je v skupnem seštevku pomenilo zmago. "Drugo mesto dobi po mnenju komisije skupina, ki ima izjemno zaledje, izjemen potencial, ki ima ogromno ambicij in atributov, da postane uspešna. Pojejo v slovenščini, imajo odlične žanrske atribute, so odlični glasbeniki in imajo tisto, kar je najpomembnejše, občinstvo. Imajo vas, in to so dokazali trikrat letos - tudi v finalu," je poudaril Cahunek ob podelitvi treh točk (in umestitvi na drugo mesto) Joker Out.

"Pravzaprav ni niti ene kritike na nastop Joker Out, je ena stvar, ki nas je mogoče malo zbodla oz. nam je dala razlog, zakaj smo jih postavili na tretje mesto, in to je žanr. Žanr je nekaj, kar smo že velikokrat slišali, nekaj, kar ima v Sloveniji ogromno zastopnikov, toda s svežino, takšnim 'frontmanom', uigrano ritem sekcijo in kitaristoma ima Joker Out potencial za naslednja desetletja," je še poudaril Cahunek.

Končni zmagovalci so že imeli izkušnje z nastopanjem na Špil ligi, saj so nekateri člani s skupino Apokalipsa poskušali osvojiti končno nagrado na drugi Špil ligi predlani.

Skupino tako sestavljajo Bojan Cvjetičanin (znan tudi po sodelovanju z letošnjim slovenskim predstavnikom na Evroviziji Omarjem Naberjem, s katerim sta letos izdala skladbo Aleppo), bobnar Matic Kovačič, kitarista Kris Guštin (sin kitarista Mihe Guština - Guštija) in Jan Peteh ter baskitarist Martin Jurkovič.

"Trije smo prišli iz ene nekdanje skupine, dva pa iz druge. Združili smo se in nastal je Joker Out. Do imena niti ne vemo točno, kako smo prišli," so povedali člani skupine. Če bi morali opisati svoj način igranja, bi ga poimenovali zgolj z eno besedo "shagadelic".

Nagibajo se k ustvarjanju avtorskih skladb in zagovarjajo besedila, ki so napisana v slovenskem jeziku. "Avtorskih pesmi sicer še nimamo dovolj za zapolnitev ure in pol koncerta, zato dodamo še nekaj priredb. Za zdaj, seveda," so povedali člani skupine.

Špil ligo vidijo kot priložnost za "dobre koncerte na hudih prizoriščih in podpiranje slovenske rockovske scene". Toda po zmagi bodo vzeli koncertni odmor in se osredotočali na snemanje novega singla z videospotom, ki ga nameravajo izdati jeseni. "Jeseni se tudi vračamo na različne odre po Sloveniji," so še dodali.

A v nasprotju z lanskim letom se dogajanje na odru ni končalo po slavju zmagovalcev, za kar je poskrbel gost presenečenja - domačin - Magnifico. Skupaj s skupino je v slabi uri odigral nekaj skladb z zadnjega albuma Charlatan De Balkan, za katerega je pred dnevi prejel zlato piščal. Tako niso manjkale skladbe, kot so Cici Mici, Tivoli in Kuku Lele. V njegovi izvedbi je občinstvo, ki je napolnilo parkirišče pred Kinom Šiška, lahko slišalo tudi skladbo Samo ljubezen (ki so jo v izvirniku zapele Sestre, napisal pa jo je on). In to je bila tudi manjša popotnica za koncert, ki ga 25. decembra čaka v Stožicah.

Nekaj utrinkov večernega dogajanja si lahko pogledate spodaj.

Klavdija Kopina, foto: Borut Živulović/BoBo