Juha Aleluja

Tradicionalna velikonočna jed

14. april 2017 ob 09:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1,2 l suhe juhe (juha, v kateri se je kuhalo prekajeno meso z jušno zelenjavo, 10 dag suhih repnih olupkov ali 300 g sveže repe, 8 dag ajdovih polovičk, 8 dag rdečega korenčka, 8 dag kolerabe, 8 dag gomolja zelene, 8 dag krompirja, 10 dag pancete, 0,1 l kisle smetane, sol, poper, majaron, drobnjak.



Korenček, zeleno in kolerabo narežemo na kratke tanke rezance in jih damo kuhati v suho juho. Malo kasneje dodamo na drobno nariban krompir in vse skupaj kuhamo 15 minut. Nato dodamo ajdove polovičke, ki smo jih predhodno namakali v vodi. Proti koncu dodamo še na rezance narezane in v suhi juhi kuhane repne olupke, ki smo jih tri dni namakali v vodi, s tem, da smo vodo večkrat zamenjali. Začinimo in kuhamo še pet minut. Alelujo serviramo v ogretih keramičnih skodelicah ali v lepih ogretih globokih krožnikih.

Dekoriramo s popečeno slanino in drobnjakom.



Aleluja ima več pokrajinskih različic. Na Gorenjskem ji dodajo kašo, v Prlekiji jo zabelijo z ocvirki, spet drugje jo zgostijo z ajdovo moko, nekateri jo raje pustijo redko, Primorci pa namesto olupkov uporabijo svežo repo. Ker danes težko dobimo posušene repne olupke, lahko dodamo svežo repo, kolerabo, krompir, ...

A. P. J., Peter Kotar (oddaja Dobro jutro)