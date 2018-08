Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Bučke operemo in narežemo na kolesca. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v

Juha iz bučk s parmezanom

Na koncu vmešamo še nariban parmezan

9. avgust 2018 ob 08:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg bučk, olivno olje, 1 strok česna, 8 dl zelenjavne jušne osnove, 1 dl smetane, nekaj lističev bazilike, pol šopka peteršilja, 5 dag parmezana, olivno olje, sol, poper.

Bučke operemo in narežemo na kolesca. Na olju popražimo nasekljan česen in bučke.

Po nekaj minutah prilijemo jušno osnovo, zavremo in kuhamo dobrih pet minut. Nato odstavimo, in ko se juha nekoliko ohladi, jo pretlačimo. Vmešamo smetano, začinimo s soljo, poprom, nasekljano baziliko in peteršiljem.

Na koncu vmešamo še nariban parmezan in postrežemo.