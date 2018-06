Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Imate radi zelenjavne juhe? Dodaj v

Juha iz kolerabe s krompirjem

Na koncu potresemo z nasekljanim drobnjakom

17. junij 2018 ob 14:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 70 dag zelene kolerabice, 80 dag krompirja, 40 dag očiščenega pora, 2 dag masla, lovorjev list, liter zelenjavne jušne osnove (ali vode), pol šopka drobnjaka, sol, poper v zrnu.

Kolerabice in krompir olupimo ter narežemo na kocke. Por operemo in narežemo na kolesca.

V loncu segrejemo maslo, dodamo kolerabo in krompir ter pražimo nekaj minut. Prilijemo jušno osnovo, dodamo lovor in nekaj zrnc popra, zavremo in kuhamo približno 20 minut.

Pet minut pred koncem dodamo por. Začinimo s soljo in poprom, potresemo z nasekljanim drobnjakom in postrežemo.