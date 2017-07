Juha z brokolijem in mandlji

Namesto mandljev lahko uporabite tigrove oreščke

17. julij 2017 ob 12:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 300 g brokolija, šopek zelene listnate zelenjave, 150 g bučk, 35 g kvinoje, 2 jušni žlici riževega zdroba, 8 dl vode, 1 dl ovsene ali sojine smetane, 30 g mandljev, 1 čajna žlička himalajske soli, ščepec mletega muškatnega oreška, 1 čajna žlička timijana in limonine trave ter sveža zelišča (po okusu).

Mandlje čez noč namočimo, jih naslednji dan dobro speremo, po želji olupimo in zdrobimo v mešalcu skupaj z 1,5 dl vode, da dobimo mandljevo kremo.

Pod vročo vodo dobro speremo kvinojo in jo zakuhamo v loncu z vročo vodo, solimo. Medtem dobro operemo zelenjavo, bučke in brokoli narežemo na kose ter dodamo v lonec. Po želji lahko v juho dodamo tudi drugo zeleno listje (listi brokolija, pese, ohrovta, mlade blitve, špinače, koprive ...) in juho zgostimo z dvema žlicama riževega ali katerega drugega zdroba.

Juho kuhamo 10-15 minut, vmes začinimo. Na koncu v juho dodamo še mandljevo kremo in juho pretlačimo. Po želji prilijemo še nekaj ovsene ali sojine smetane, če želimo bolj kremno juho. Juho okrasimo z mandlji v lističih.

Če imate težave z oreščki, lahko namesto mandljev uporabite gomolje užitne ostrice (Cyperus esculentus), znane tudi kot tigrovi oreščki. Po okusu zelo spominjajo na mandlje, vendar pa ne sodijo med oreščke, temveč gomolje.

P. S., Irena Tomažin (Dobro jutro)