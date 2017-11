Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Vroča juha za odlično okrepitev. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Juha za hladne dni

Odlična in preprosta jed

19. november 2017 ob 11:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 0,5 kg prekajenega puranjega mesa, 2 korenčka, 1 korenina in listi peteršilja, 1/2 čebule, malo stebelne zelene, 1 paradižnik, 1/3 paprike, 2 stroka česna, sol, poper, žafran, drobnjak, olivno olje, ajdove testenine ali ajdova kaša.

Meso operemo, ga prelijemo z mrzlo vodo in počasi segrevamo do vrenja. Ko zavre, dodamo sol ter očiščeno in oprano zelenjavo. Vse naj počasi vre vsaj 45 minut. Medtem testenine pokuhamo in jih odcedimo. Nato jih popečemo na olivnem olju in pečene odcedimo na papirnatih brisačah.

Precedimo kuhano juho (po potrebi še začinimo), dodamo kose mesa in popečene ajdove testenine ali kuhano ajdovo kašo. Postrežemo v ličnih posodicah in posujemo z nasekljanim drobnjakom.

P. B., oddaja Dobro jutro (recept Metke Paragi)