Juha za ponovoletno čiščenje telesa

Juha z ingverjem in česnom

4. januar 2017 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 stroka česna (pretlačena), 1/2 čebule (sesekljane), 2 žlici sesekljanega ingverja, 2 mladi čebuli, narezani na kolobarje, 2 mali bučki, 6-8 dl zelenjavne ali piščančje osnove, 1 lovorjev list, 2 žlici pekoče omake, 100 g mletega puranjega mesa, nekaj češnjevih paradižnikov, ščepec soli, ščepec popra, 1/2 limete (iztisnemo sok).

Na maslu nekaj minut sotiramo česen, ingver in čebulo. Dodamo lovor, narezani bučki, polovico narezanih češnjevcev, pekočo omako in meso. Pečemo toliko časa, da se meso zapeče. Dolijemo osnovo in limetin sok.

Kuhamo 15 minut, da se okusi lepo povežejo. Serviramo s preostalim češnjevcem, pekočo omako in narezano mlado čebulo.

Dober tek!

A. K., oddaja Dobro jutro (recept Blaža Ivanoviča)