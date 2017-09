Julia Roberts priletela v Split na obisk k možu

Hollywoodska igralka Julia Roberts je prispela v Split, kjer snemajo novo Netflixovo serijo DJ Ibiza, pod katero se njen mož Danny Moder podpisuje kot producent.

Ustvarjalci serije so na plažo Žnjan postavili dogajanje na Ibizi, v Beograd pa so postavili dogajanje, ki bo v seriji prikazana kot Barcelona. Zato sta se Robertsova in Moder skupaj s tremi otroki tudi mudila v srbski prestolnici konec julija, ta konec tedna pa sta skupaj bivala še v Splitu - natančneje v hotelu Radisson Blue, je poročal Dalmatinski portal.

Med drugim sta večerjala v restavraciji Bokeria kitchen & wine. Lastniki restavracije so za 24sata.hr priznali, da je bila igralka zelo "prijetna gostja" in se na koncu slikala z osebjem. Naključni mimoidoči pa so jo lahko videli na Rivi. Hrvaški mediji še poročajo, da je Robertsova na posebni misiji, saj išče lokacijo za snemanje svojega novega filma.

49-letna igralka je spomladi petič prejela naziv najlepše ženske na svetu po izboru revije People. Konec oktobra bo praznovala abrahama. Z Moderjem, s katerim je v zakonu že 14 let, ima tri otroke - 12-letna dvojčka Hazel in Phinnaeusa ter devetletnega Henryja.

V Splitu pa je še eno znano hollywoodsko ime, Richard Maden, ki ga je širša javnost spoznala po vlogi Robba Starka v seriji Igra prestolov. Zaigral pa je tudi v seriji Medičejci: Gospodarji Firenc.

