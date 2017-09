Junaki, naj vam nocoj tekne paella*!

Slovenska košarkarska reprezentanca je na pragu zgodovinskega uspeha, preboja v finale evropskega prvenstva. Za Dragića, Dončića in druge bodo stiskali pesti Slovenci doma in v Turčiji.

Slovenske junake drevi ob 20.30 v dvorani Sinan Erdem v Carigradu čaka polfinalna tekma z evropskimi prvaki Španci. Slovenijo je zato zajela prava košarkarska mrzlica, proti kateri niso imuni niti drugi slovenski športniki.

"Tudi mene se je prijela košarkarska evforija, že na začetku prvenstva in se stopnjuje in dviga. Predvsem me navdušuje, kako je ekipa povezana, stojijo skupaj in res so zato, ker jih je več, boljši, ker posameznik, se vidi, ne more narediti cele tekme. Ob vseh teh uspehih slovenskega športa se sigurno ljudje boljše počutimo, predvsem pa gremo lažje spat, bolj pomirjeni, malo bolj evforični in mogoče se že to pozna na splošnem zdravju ljudi," je pred polfinalnim obračunom dejal slovenski skakalni as Peter Prevc, ki se doma v Sloveniji pripravlja na novo sezono v smučarskih skokih.

Odlične predstave slovenskih košarkarjev na Finskem in v Turčiji navdušujejo tudi skakalnega veterana Roberta Kranjca: "Seveda. Rad igram košarko. Super. Upam, da bodo tako naprej igrali do finala in da bodo v finalu zmagali. Ni tekme, da je ne bi spremljal. Nazadnje skupaj s prijatelji, ko smo bili na tekmi v Rusiji, ko sem doma, pa tekmo z ženo Špelo sama pogledava. Nohtov ne grizem, bolj se ženi smejim, ona se zadere 'daj gol', jaz pa njej 'daj koš'."

Na žogaste uspehe!

Nekaj košarkarske evforije je zaneslo tudi onstran Atlantika, kjer se člani slovenske reprezentance v hitrih disciplinah alpskega smučanja pripravljajo na novo sezono. V Čilu je tudi najboljša slovenska alpska smučarka v pretekli sezoni Ilka Štuhec, ki spremlja tako nastope slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu kot tudi igre nogometašev Maribora v Ligi prvakov.

Mariborčanka je prek Twitterja iz Čila sporočila: "Skačem od veselja ob vseh teh žogastih uspehih." Njen navijaški klub pa je navijače aktualne svetovne smukaške kraljice pozval: "Tudi vi navijate za naše fante? Za njimi je zelo uspešen teden. Danes zvečer ponovno držimo pesti!"

"V finalu bo zmagala Slovenija!

Luka razveseljuje Slovenijo s svojimi predstavami na igrišču, oče Saša Dončić pa s svojimi komentarji navdušuje slovenske gledalce na televiziji. Ob prihodu v Carigrad je napovedal finale Slovenija – Srbija. Ob tem je pravilno napovedal tudi oba polfinalna para, Slovenija – Španija in Rusija – Srbija. "Vse gre po planu. V finalu bo zmagala Slovenija, saj je v boljši formi in ima boljše posameznike," pravi Dončić starejši.

Gorijo pa že tudi družbena omrežja, nekaj stopnjevanja napetosti smo zbrali spodaj. Prenos tekme bo tudi na Valu 202, skupaj z vami pa bomo boj za veliki finale spremljali tudi na MMC-ju!

