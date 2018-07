Justin Bieber zaročen – Hailey Baldwin zaprosil na Bahamih

Par sta postala pred enim mesecem

8. julij 2018 ob 21:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Glasbeni zvezdnik Justin Bieber in manekenka Hailey Baldwin očitno že razmišljata o poroki. Zaročila naj bi se med počitnicami na Bahamih.

Po poročanju ameriškega portala TMZ sta kanadski pevec Justin Bieber in ameriška manekenka Hailey Baldwin zaročena. Javnost so z novico seznanili gostje letovišča na Bahamih, kjer dopustuje slavni par. Justin naj bi Hailey za roko zaprosil v restavraciji letovišča, kjer so gostje v tistem času plesali salso. Do njih naj bi pristopili Bieberjevi telesni stražarji in jih prosili, naj spravijo svoje mobilne telefone, ker se bo zgodilo nekaj posebnega.

Nato naj bi po besedah navzočih 24-letni Bieber dve leti mlajšo Hailey za roko zaprosil pred vsemi zbranimi. Zaroko so potrdili tudi drugi dobro obveščeni viri ameriških medijev. Na to, da se je v sinovem življenju zgodilo nekaj posebnega, je z objavo na Instagramu namignil tudi Justinov oče. "Ponos je prešibka beseda! Vznemirjen sem pred novim poglavjem," je zapisal.

Justin in Hailey sta par postala pred enim mesecem, vendar sta se poznala in videvala že pred tem. Bieber je bil med letoma 2011 in 2014 v zvezi s pevko Seleno Gomez, s katero sta nato večkrat prekinila stike in se znova pobotala, nazadnje pa naj bi se srečevala še konec lanskega leta.

Hailey Baldwin je sicer hči igralca in producenta Stephena Baldwina, mlajšega brata znanega ameriškega igralca Aleca Baldwina.

