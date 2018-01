Justin Timberlake razkril datum izida novega studijskega albuma

Peti studijski album ameriškega pevca

4. januar 2018 ob 18:38

Los Angeles - MMC RTV SLO

Justin Timberlake je razkril datum izida svojega novega studijskega albuma. Štiri nove single namerava s svojimi poslušalci deliti že predtem – vsak petek do izdaje albuma enega.

Skoraj pet let po izidu dvojnega albuma The 20/20 Experience je Justin Timberlake svoje oboževalce razveselil z napovedjo svojega petega studijskega albuma. Kot je pevec razkril v videonapovedniku, bo album z naslovom Man of the Woods izšel 2. februarja.

V napovedniku Timberlake pove, da je izdelek zelo oseben in da je ustvarjalni navdih iskal v svojem sinu, ženi in v okolju, iz katerega izhaja.

Za potešitev svojih najbolj neučakanih oboževalcev se je Timberlake odločil, da bo v mesecu pred izdajo vsak petek objavil eno pesem s prihajajočega albuma. Prvo pesem z naslovom Filthy bo tako mogoče slišati že jutri, pred 2. februarjem pa bodo izšle še tri.

Album bo sicer izdan le dva dni pred Timberlakovim velikim nastopom na Super Bowlu, kjer bo poskrbel za zabavo med polčasom finala Lige NFL. Na odru znamenitega finala ameriškega nogometa, ki velja za najbolj gledan dogodek na ameriški televiziji, je 36-letni pevec sicer nastopal že dvakrat. Prvič leta 2001 še kot član skupine 'N Sync, drugič pa tri leta pozneje, ko je z razgalitvijo Janet Jackson poskrbel za enega najbolj "zloglasnih" glasbenih nastopov v zgodovini Super Bowla.

M. Z.